Alerta en la selección argentina: Barcelona busca sumar a Javier Mascherano como DT de La Masía

Mascherano está afrontando su primer semestre al frente de la Sub 20

Javier Mascherano llegó durante los últimos meses a la estructura de la selección argentina para completar el proyecto de entrenadores. Al mando de la Sub 20 desde fines del 2021, en las últimas horas se encendió una luz de alerta en el predio de entrenamiento de Ezeiza tras la noticia que se conoció en Barcelona: el Jefecito es del agrado de la dirigencia para sumarse a La Masía.

El director técnico de 37 años es una “figura que crea mucho consenso” en la dirigencia y está contemplado para ocupar un cargo en alguna filial de la institución. “El argentino mantiene buena relación con Xavi Hernández y muchos de los jugadores con quien compartió uno de los vestuarios más exitosos de la historia del Barça. Lo tiene todo para ser un entrenador referente en el futuro y, tarde o temprano, acabará viniendo. El curso pasado se habló de Rafa Márquez, pero la realidad es que Mascherano genera más consenso que el mexicano”, aseguró el periodista Lluís Miguelsanz en el diario catalán Sport.

La información menciona que el apellido del argentino estará en el debate de la directiva durante el próximo verano europeo y se evaluará “si hay alguna vacante interesante” para ofrecerle. Sería extraño que el Jefecito abandone la Sub 20, teniendo en cuenta que tomó el mando en diciembre del 2021 y todavía no tuvo actividad oficial más allá de que afrontó su primer amistoso ante Estados Unidos semanas atrás.

Sin embargo, se destaca que el presidente Joan Laporta se rodea de ex futbolistas blaugrana “de prestigio” para que compartan las vivencias que tuvieron en el club a los más jóvenes pero también para que “impregnen el modelo” de juego. Justamente en ese contexto se destaca que Mascherano sumó a su cuerpo técnico a Oscar Hernández, un profesional catalán que conoció precisamente en el Barcelona: “Estuvo 10 años trabajando en el fútbol base de Barcelona e implementó la metodología del fútbol base”, lo definió alguna vez.

Mascherano dejó un gran recuerdo en Barcelona (Foto: FCB)

El Blaugrana encontró una senda de crecimiento desde que Xavi Hernández tomó el mando del plantel profesional, pero la dirigencia sabe que el proceso tiene que ser integral en toda la estructura de fútbol. Actualmente, también trabajan otras personalidades como Jordi Cruyff (secretaría técnica), Alexanco (director del fútbol base) o Sergi Barjuán (interino tras la salida de Ronald Koeman y actual DT de la filial).

Precisamente Barjuán es uno de los nombres que está sobre la mesa, teniendo en cuenta que el Barcelona B marcha en la mitad de la tabla de la tercera división del país. Si bien los rumores periodísticos hablaban de una posible salida semanas atrás, logró mejorar el nivel del equipo en el último tiempo y cuenta con el respaldo del presidente. Sin embargo, desde Sport advierten que se “revisarán muchas cosas” cuando termine la temporada. ¿Le ofrecerán a Masche ese rol?

Independientemente del cargo, Laporta quiere seguir sumando ex futbolistas del club que conozcan la cultura: “Uno de los nombres que se quiere abordar, ahora o dentro de un año, es el de Javier Mascherano”, insistieron desde el medio. También es una opción esperar que el histórico mediocampista central sume experiencia en la Sub 20, teniendo en cuenta que tras su retiro profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata tuvo primero el rol principal en el Departamento de Metodología y Desarrollo y luego emigró a la Sub 20.

Cabe destacar que el Mundial Sub 20 debía desarrollarse en el 2021, pero la FIFA decidió suspenderlo por la pandemia de coronavirus que afectó a todo el planeta. La competencia se celebrará en Indonesia durante el 2023 pero previamente se deberá llevar adelante el Sudamericano clasificatorio para esa cita que está programado en Colombia a comienzos del próximo año. Por lo pronto, Mascherano tiene bajo su órbita a apellidos de la talla de Luka Romero (Lazio), Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentín Carboni (Inter), Franco Carboni (Inter) o Tiago Geralnik (Villarreal), todos jugadores que fueron citados por Lionel Scaloni para la mayor recientemente.

