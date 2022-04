Leclerc superó a Verstappen y se quedó con una accidentada clasificación de la Fórmula 1 en Australia

Un nuevo capítulo de la rivalidad entre Ferrari y Red Bull se presentó este sábado en el circuito de Albert Park, el escenario donde la Fórmula 1 correrá el Gran Premio de Australia, válido por la fecha 3 del calendario 2022. En una clasificación accidentada y que tuvo una definición atrapante, Charles Leclerc superó a Max Verstappen para quedarse con la pole position.

El piloto monegasco hizo un tiempo de 1:17.896, justo pocos segundos más tarde que el neerlandés campeón del mundo había marcado el mejor registro. Con esa vuelta, la más rápida de todo el fin de semana, el joven de 24 años le dio a la escudería de Maranello la primera clasificación en Australia en 15 años. Verstappen terminó en el segundo lugar con un registro de 1:18.154, y quedó a 0.286 de la punta. El otro Red Bull, conducido por Sergio Checo Pérez, completó el podio de la clasificación después de haber sido el más veloz en la qualy 2.

“Se sintió bien, quiero decir aún más porque es una pista en la que siempre he tenido problemas en el pasado; como piloto, probablemente no me quede tan bien y este fin de semana realmente trabajamos…”, fue lo primero que dijo Leclerc cuando se bajó de su Ferrari tras quedarse con la pole.

“Fue un poco desordenado para la sesión de entrenamientos libres para mí, logré hacer algunas buenas vueltas pero no todo junto y en la Q3 logré poner todo junto. Se siente genial y muy feliz de estar en la pole mañana”, agregó el oriundo del Principado de Mónaco.

Leclerc celebra con sus fanáticos una nueva pole para Ferrari (REUTERS/Loren Elliott)

Por su parte, McLaren mejoró de la mano del británico Lando Norris, que acabó en el 4° puesto. Fue seguido por los Mercedes de Lewis Hamilton (5°) y George Russell (6°), mientras que los diez primeros los completaron Daniel Ricciardo a bordo del otro McLaren, el francés Esteban Ocón (Alpine) y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine).

El hijo del histórico piloto no pudo completar la vuelta rápida por un problema mecánico que tuvo su compatriota dos veces campeón del mundo. “Perdí el hidráulico y se quedó bloqueado en cuarta, no podía cambiar”, dijo en diálogo con su equipo tras golpear con el muro de contención en la curva 11 y provocar que la clasificación se detuviera en la parte final de la prueba.

Más allá de lo ocurrido con la definición de los primeros puestos, una imagen dramática se vio en el trazado semipermanente de Melbourne. Los canadienses Lance Stroll y Nicholas Latifi chocaron entre las curvas 5 y 6 del circuito en la qualy 1 y provocaron una bandera roja. Ambos pilotos se encontraban en las vueltas de calentamiento antes de sus tandas finales y habían intercambiando la posición. Latifi intentó adelantar a Stroll por el interior en la curva 6, pero el piloto de Aston Martin se movió hacia la derecha y sus coches chocaron. El Williams se llevó la peor parte, ya que quedó “destruido”, según comentó por radio junto a su equipo el hombre que fue protagonista de la definición del título en 2021.

Así se llevaron el Williams de Latifi tras el choque con Lance Stroll (REUTERS/Martin Keep)

Una vez que terminó la actividad en pista, los comisarios decidieron investigar el incidente y estuvieron de acuerdo con Latifi y condenaron a Stroll a partir en el último lugar tras aplicarle una sanción de tres puestos en la grilla para la carrera del domingo. Más allá de dicha medida, el hombre de Aston Martín no había registrado tiempo, así que de igual forma iba a cerrar la fila de autos de la F1 en Australia.

La FIA le aplicó al canadiense dos puntos de penalización añadidos a su superlicencia y determinaron que Stroll tuvo una “falta de conocimiento de la situación de la maniobra de adelantamiento de Latifi” quien la ejecutaba por el interior hacia la curva 6, lo que le hizo culpable del choque.

