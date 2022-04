Problemas para Boris Becker: fue declarado culpable de delitos económicos ligados a su bancarrota

Boris Becker fue declarado culpable de cuatro delitos económicos en Londres (Foto: REUTERS)

Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres, ha declarado culpable al ex tenista alemán Boris Becker de cuatro de los 24 cargos que pesaban en su contra por delitos económicos vinculados con su bancarrota. El ex número 1 del mundo y ganador de seis trofeos de Grand Slam conocerá su condena en una próxima audiencia, fijada para el 29 de abril.

Becker fue encontrado culpable este viernes de sustracción de bienes, no revelación de patrimonio y ocultación de una deuda, todo relacionado con su bancarrota personal, ligada a un préstamo de cerca de USD 3,8 millones concedido por el banco privado Arbuthnot Latham para financiar una propiedad en Mallorca.

El ex deportista de 54 años se declaró en quiebra en junio de 2017 en Londres y fue acusado de incumplir con sus obligaciones de divulgación de información, en particular la bancaria, como también se le acusó de no entregar a sus acreedores nueve trofeos y medallas de su ilustre palmarés en el circuito ATP.

Boris Becker llegó a la corte acompañado de su pareja, Lilian de Carvalho Monteiro, y su hijo Noah (Foto: REUTERS)

El juicio contra Boris Becker, quien vive en el Reino Unido desde 2012 y actualmente trabaja como comentarista deportivo para la televisión, había iniciado el 21 de marzo. El ex tenista germano, quien ganó 49 títulos en 16 años de carrera profesional, afirmó que algunos de sus premios habían desaparecido y aseguró que los entregaría si supiese dónde estaban.

Entre los nueve galardones que reclaman sus acreedores figuran tres trofeos de Wimbledon, dos trofeos del Abierto de Australia y la medalla de oro olímpica de doble que ganó en Barcelona en 1992, un año después de llegar a la cima de la clasificación mundial. Becker ganó su primer Grand Slam en el césped del All England Tennis Club en 1985, cuando solamente tenía 17 años.

Boris Becker conocerá su condena en una próxima audiencia, fijada para el 29 de abril (Foto: REUTERS)

Ya había subastado parte de sus premios por un valor de poco más de USD 900.000 para pagar algunas de sus deudas. La fiscalía también lo acusó de no declarar dos propiedades en Alemania, así como intereses en un piso de Londres, y de ocultar un préstamo de USD 890.000. Al momento de declararse en quiebra, Boris Becker tenía deudas estimadas en hasta USD 65 millones.

