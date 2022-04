Marcelo Flores podría jugar con la Selección Mexicana la Nations League de Concacaf

Marcelo Flores marcó el 2-1 ante Brasil para la selección mexicana sub 20. (Foto: twitter/@miseleccionmx)

Marcelo Flores, la joya que se han disputado México y Canadá, podría definir su futuro de manera definitiva antes del 2022. Si bien luce complicado que la Selección Mexicana lo convoque para la disputa del Mundial de Qatar, si podría dar un paso para que el juvenil del Arsenal defienda de forma definitiva sus colores. Y es que el jugador de nacionalidades canadiense, mexicana y británica podría ser convocado para la disputa de la Nations League.

El calendario futbolístico de la Concacaf indica la disputa de la primera etapa de la Liga de Naciones en la segunda mitad del año en curso. No obstante, aunque su participación es obligatoria, Gerardo Martino podría no tener entre sus prioridades la disputa del torneo continental. En ese sentido, con la finalidad de no comprometer la integridad de sus jugadores estelares, buscaría convocar a los prospectos.

Marcelo Flores, quien ya disputó un partido amistoso a finales de 2021 con la camiseta tricolor, encabeza la lista de jugadores que podrían disputar la fase de grupos del torneo. Del mismo modo, figura Israel Reyes, Luis Malagón, Érik Lira y Eduardo Aguirre, quienes disputan el torneo de futbol mexicano y ya han sido convocados para partidos amistosos o con las categorías menores de la Selección Mexicana.

México perdió la edición 2021 de la Liga de Naciones contra Estados Unidos (Foto: John Leyba/REUTERS)

De acuerdo con el sorteo realizado por las autoridades organizadoras del torneo, México encabezará el Grupo A, por lo que deberá competir contra las Selecciones de Jamaica y Surinam. El primer partido fue programado para el 11 de junio contra el segundo combinado en una sede local, mientras que el 14 de junio visitarán a los Reggae Boys para el segundo encuentro del calendario.

Antes de que Flores pueda recibir minutos en un partido oficial, el Tata Martino lo tendría en cuenta para la convocatoria del choque amistoso contra el combinado de Guatemala, dirigido por Luis Fernando Tena. El objetivo es continuar analizando su papel y determinación con el equipo para darle minutos y abrirse camino hacia la disputa de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Cabe mencionar que, para que un jugador con más de una nacionalidad pueda elegir de forma definitiva la selección a la que defenderá, debe recibir minutos en tres partidos de Selección Mayor tipo A, es decir, torneos oficiales o fechas establecidas por la FIFA para la disputa de partidos. En ese sentido, en caso de jugar contra Surinam y Jamaica, solamente le restaría la disputa de un encuentro más.

Información en desarrollo*