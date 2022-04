Checo Pérez y la preocupación por su auto antes del GP de Australia: “No entiendo qué está pasando”

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Red Bull's Sergio Perez during practice REUTERS/Loren Elliott

Sergio Pérez y Red Bull se preparan para participar en el Gran Premio de Australia con la esperanza de mejorar el papel demostrado en Bahréin y Arabia Saudita. Y es que en las primeras fechas, el mexicano ha sido víctima de giros inesperados que lo han alejado del podio e, incluso, dejado fuera de la competencia. Durante las pruebas libres de cara al próximo GP declaró haber tenido dificultades con su monoplaza y, aunque se dijo sorprendido por el estado actual de su vehículo, espera mejorar su rendimiento en el segundo día de entrenamiento.

“Hicimos algunos cambios en el segundo entrenamiento libre que debemos analizar porque algunas cosas no funcionan como se esperaba (...) El coche se notó mejor en algunos aspectos desde el primer entrenamiento hasta el segundo, pero en otros no. Así que aún hay muchos ámbitos en los que trabajar para tratar de entender la dirección que hemos tomado. No entendemos qué está pasando con el auto en este momento”, declaró a EFE.

Aunque después de su actuación en la temporada 2021 el mexicano se perfiló como uno de los favoritos para llevarse el Campeonato de Pilotos, los resultados en las dos primeras fechas han estado lejos de lo esperado por él, su equipo y la afición. La primera gran sorpresa la tuvo durante la competencia del Gran Premio de Baréin.

Sergio Pérez se retiró del Gran Premio de Bahréin tras ser impactado por Charles Leclerc en la vuelta 15; hasta antes había defendido la tercera posición (Foto: Thaier Al-Sudani/REUTERS)

En el debut de la Fórmula 1 en 2022, Pérez logró mantenerse en los tres primeros puestos durante gran parte de la competencia. Sin embargo, cuando se encontraba en el tercer puesto durante la vuelta 15, Charles Leclerc impactó la parte trasera del RB18R. El contacto descontroló al piloto mexicano, quien dio una serie de giros y terminó por retirarse de la competencia.

