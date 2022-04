Cómo se prepara Canelo Álvarez a un mes de su pelea con Dmitry Bivol

(Video: Cortesía ESPN)

Saúl Álvarez enfrentará su próxima pelea el 7 de mayo de 2022 contra el ruso Dmitry Bivol. El reto implica salir de la categoría de las 168 libras, la cual defendió con autoridad a lo largo de 2021. Aunque ya entabló una pelea por título en la división de los semipesados, el mejor libra por libra del mundo deberá aumentar su peso para acercarse a las condiciones de su rival en las 175 libras. Para ello, ha dedicado parte importante de su entrenamiento a la dieta y las horas en el gimnasio.

Durante una entrevista para el medio ESPN, el pupilo de Eddy Reynoso brindó detalles sobre su preparación. Entre las primeras declaraciones, destacó haberse sometido a un régimen alimenticio compuesto, en su mayor parte, compuesto por comida vegana. Incluso, confesó estar acostumbrado a ello, pues no es un hábito que haya adquirido para subir a las 175 libras.

“La verdad es que no soy muy complicado para la comida. Me adapto mucho, me adapto rápido y no es algo que lo agarré de una así y que dejé todo lo que comía antes de un jalón, no. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como. No tengo ningún problema, pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, declaró.

Canelo Álvarez deberá aumentar su peso en 3.175 kilos para enfrentar a Dmitry Bivol (Foto: Joe Camporeale/REUTERS)

La disciplina ha sido una constante en la carrera de Canelo Álvarez, por lo que cuenta con la condición física idónea para tolerar los estrictos programas alimenticios y de entrenamiento. Al respecto, consideró que con la dieta, su cuerpo se ha adaptado muy bien. “Me siento fuerte, del estómago muy bien, lo recomiendo mucho”, abundó.

Información en desarrollo*