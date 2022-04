Revelaron la estrategia secreta que usó Guardiola con los alcanzapelotas para ganarle al Atlético de Madrid

Pep Guardiola sabía que para ganarle al Atlético de Madrid necesitaba estar en cada detalle del partido (Reuters)

Este martes Manchester City le ganó por la mínima al Atlético de Madrid en el compromiso de ida de los cuartos de final de la Champions League que se disputó en Inglaterra. El plan de juego implementado por el técnico Diego Simeone ha recibido duras críticas después de haber completado los 90 minutos sin patear al arco, pero poco se ha hablado de la estrategia de Pep Guardiola.

Es que el técnico español, que busca ganar el trofeo por primera vez en la historia del conjunto británico, suele estar en cada detalle para este tipo de encuentros definitorios y en esta ocasión no fue la excepción. Por eso, según reveló la prensa local, también diagramó cómo debían desempeñarse los alcanzapelotas durante el partido.

Es que el sitio The Athletic asegura que en la previa del encuentro, los jóvenes de la sub 12 y sub 14 del Manchester City que tenían la misión de alcanzar los balones al costado del terreno de juego tuvieron que ver un video en el que el propio Guardiola les explicaba cómo debían actuar. El objetivo era que ellos entregasen rápido las pelotas, tanto a los futbolistas del conjunto local como a los del Atlético de Madrid, para reanudar el juego lo más pronto posible.

En el fondo de la imagen se puede ver a un alcanzapelotas con un balón en las manos, listo para entregarlo (Reuters)

De esta manera, Guardiola buscó que el elenco español no perdiese tiempo, algo que Simeone le suele inculcar a sus jugadores para este tipo de compromisos. “Nunca habían estado tan nerviosos en sus vidas”, reveló el sitio con respecto a cómo vivieron la previa los alcanzapelotas.

Con respecto a lo que fue el encuentro, en el que su equipo fue amplio dominador y el Atlético de Madrid ni siquiera pateó al arco de Ederson, el ex técnico del Bayern Múnich analizó: “Ha sido un partido muy disputado, muy difícil porque son unos maestros defendiendo todos juntos atrás”. En este sentido, continuó: “Hemos conseguido que no corrieran mucho, no hemos concedido ocasiones, al final era cuestión de paciencia y ha llegado el gol de Kevin (de Bruyne)”.

Guardiola admitió que con un Atlético defendiendo con dos líneas de cinco, “no hay espacio, aparte de que son muy competitivos, muy buenos defendiendo, no hay espacios” para entrar. “Con un 1-0 va a ser difícil, pero vamos a ir a ganar el partido”, añadió con respecto a la revancha que se jugará el 13 de abril en el Wanda Metropolitano.

SEGUIR LEYENDO: