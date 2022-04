Rodolfo Vilchis, exjugador de Atlas, denunció un robo en su casa por más de 200 mil pesos

Rodolfo Vilchis reportó el robo de su hogar en Zitácuaro, Michoacán (Foto: Instagram/@rodolfo_vilchis_)

Rodolfo Vilchis Cruz, quien en su era profesional defendió los colores de diversos equipos de la Liga MX y el Ascenso, reportó haber sido víctima de la delincuencia. Por medio de un video difundido en sus redes sociales, notificó que diversos objetos de valor guardados al interior de su casa fueron sustraídos mientras se encontraba fuera. De acuerdo con sus estimaciones, la suma total podría superar los MXN 200 mil y pidió ayuda para localizar al responsable.

“Bandita de Zitácuaro, me acaban de robar. Fui a trabajar a un lugar. Fui a jugar a un lugar fuera de Zitácuaro y se metieron a robar mi casa. Hay esclavas de oro con mis iniciales ‘RV’, unas esclavas de la mano. Hay celulares. Me robaron más de 200 mil pesos. Yo sólo quiero que me ayuden. Aquí en Zitácuaro todos nos conocemos, todos sabemos qué p*do”, señaló por medio de su cuenta verificada de Instagram @rodolfo_vilchis.

En el material publicado se pueden observar a más personas en la sala de la casa del futbolista. La reacción de todas ellas fue de sorpresa al notar los desperfectos que ocasionaron los ladrones, así como las cosas que lograron llevarse del domicilio. Aunque la mayor parte del tiempo, el exfutbolista profesional se nota tranquilo, hacia los últimos minutos solicitó, con sobresalto, ayuda para localizar a los perpetradores.

“Yo les voy a notificar (sic) a quien me ayude a encontrarlo, que le vendan algo mío y sepan quién fue. Ayúdenme a encontrarlo. Por favor, bandita de Zitácuaro, háganme el paro. A quien me ayude a averiguar quién fue el ratero que se metió a robar a mi casa se los voy a notificar (sic). Ojalá y me ayude toda la banda de Zitácuaro”, pronunció en los últimos segundos del material.

