La selección europea que quiere concentrar en el mismo bunker que Argentina durante el Mundial de Qatar

Una selección europea podría compartir el predio con Argentina

La delegación argentina encabezada por Lionel Scaloni y Claudio Chiqui Tapia continúa en Qatar ultimando los detalles de cara a la cita mundialista que tendrá lugar entre noviembre y diciembre, sobre todo en lo que respecta a la instalación en la que vivirá el plantel durante el tiempo que dispute el torneo. El lugar elegido es la Universidad de Qatar, uno de los sitios que ofrece más comodidades en cuanto a instalaciones deportivas, infraestructuras tecnológicas y ubicación, ya que se encuentra a 20 kilómetros del centro de Doha.

Sin embargo, al parecer, el conjunto albiceleste podría llegar a compartir el predio con la selección española después de que ésta se mostrara sumamente interesada en utilizar el complejo para su plantel.

El equipo de Scaloni se hospedará en el campus de la Universidad de Qatar

“España tiene casa vista en Doha para instalarse durante el Mundial, pero no tiene asegurada su reserva”, informó días atrás el periódico madrileño Marca. El medio en cuestión, detalló que la zona en la que pretenden alojarse había sido elegida por la federación de Egipto, pero que al quedar eliminada, quedó vacante.

El problema y la incertidumbre radicaría que, en la previa, la AFA pidió ese espacio libre para que puedan alojarse los familiares de los jugadores del plantel. Desde España, finalmente detallaron que será la FIFA la encargada de definir qué sucederá con ese lugar en cuestión, sin embargo, la RFEF estaría mejor posicionada ya que consideran que la petición albiceleste no tiene que ver con la plantilla en cuestión sino con “personas que no tienen que ver con su delegación”.

De todos modos, en el caso de que la FIFA se incline a favor del pedido de la selección española, cabe destacar que el lugar es sumamente amplio por lo que ambas entidades no se cruzarían en prácticamente ningún momento. En el caso de que no sea así, los españoles erigirían otra sede que también les habría convencido.

La selección española podría concentrar en el mismo centro que Argentina (Reuters)

“A mí realmente lo que me interesa es que estemos en un lugar y podamos entrenar y dormir en el mismo lugar. No agarrar un colectivo, ir y volver. Todo ese trayecto no me convence. No me importa si está diez puntos u ocho puntos el lugar para dormir, no me preocupa. Sé que al final será un buen lugar, pero sí lo que me preocupa es el tema del desplazamiento. Que estemos ahí, que terminemos de entrenar y que el jugador si quiere se quede ahí”, había declarado Lionel Scaloni en la previa al último duelo contra Venezuela, con respecto al predio en donde se alojaría la selección.

La realidad es que la Universidad de Qatar, señalada como el mejor establecimiento educativo del país y uno de los mejores de Asia, tiene todo lo necesario para que los futbolistas y el resto de la delegación pasen sus días con las mejores comodidades.

El campus deportivo cuenta con dos canchas renovadas por la organización del certamen que tienen iluminación, para que la selección pueda practicar en horas de la tarde y de la noche, debido a las altas temperaturas del lugar.

España quiere utilizar parte de las instalaciones de la Universidad de Qatar

Otro de los datos a los que accedió este medio es que la Asociación del Fútbol Argentino invertiría una suma de dinero importante para acondicionar las instalaciones y darle un “toque argentino” al lugar en pos de que los futbolistas, el cuerpo técnico y el staff se sientan como si estuvieran en el mismo predio de Ezeiza.

Para eso, una de las medidas sería la de la instalación de unas parrillas para poder disfrutar de un buen asado con carne argentina. También existirían los ya clásicos ploteos en la zona de las habitaciones de los futbolistas.

SEGUIR LEYENDO