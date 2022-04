Cómo es el bunker que eligió Scaloni para la selección argentina durante el Mundial: el detalle que convenció al DT

El equipo de Scaloni se hospedará en el campus de la Universidad de Qatar

Este 2022 será especial para todos los amantes del fútbol. Como sucede cada cuatro años, llegó el momento de vivir una nueva edición del Mundial de la FIFA. Y tal vez como nunca antes desde que Lionel Messi se convirtió en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, la selección argentina pisará Qatar como una de las favoritas para quedarse con el trofeo.

Tras el empate en Guayaquil ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, gran parte de los futbolistas que militan en Europa -salvo Messi, Di María y Paredes-, junto al cuerpo técnico y directivos de la AFA viajaron en el mismo charter con destino a Madrid. Allí se bajaron los jugadores para partir hacia sus clubes y el resto siguió camino a Doha, sede del sorteo del Mundial.

Más allá de estar presente en el evento que definió a los rivales de la fase de grupos de la Albiceleste, Lionel Scaloni junto a sus ayudantes y el presidente Claudio Tapia se quedarán hasta el miércoles 6 de abril en Medio Oriente para pulir los detalles relacionados a su estadía en el búnker de concentración durante la Copa del Mundo: el campus de la Universidad de Qatar, señalado como el mejor establecimiento educativo del país y uno de los mejores de Asia.

En la previa al duelo ante Venezuela en la Bombonera, el propio entrenador argentino se había referido al predio donde vivirá el seleccionado en Qatar y destacó que la elección estuvo relacionada a estar en un lugar que ofrezca la comodidad de poder entrenar y descansar en el mismo espacio.

“ A mí realmente lo que me interesa es que estemos en un lugar y podamos entrenar y dormir en el mismo lugar . No agarrar un colectivo, ir y volver. Todo ese trayecto no me convence. No me importa si está diez puntos u ocho puntos el lugar para dormir, no me preocupa. Sé que al final será un buen lugar, pero sí lo que me preocupa es el tema del desplazamiento. Que estemos ahí, que terminemos de entrenar y que el jugador si quiere se quede ahí. No estar esperando que el colectivo salga en diez minutos porque uno tiene que hacer una cosa u otra. Son cosas que creo que quedaron claras y al final creo que lo conseguimos”, reflexionó el entrenador.

El ingreso a la Universidad de Qatar (The Grosby Group)

La Universidad de Qatar, que cobija a más de 20 mil alumnos por año, tiene todo lo necesario para que los futbolistas y el resto de la delegación pasen sus días en el país del Mundial con las mejores comodidades. Es más, el escenario cuenta con dos canchas renovadas por la organización del certamen que tienen iluminación, para que Scaloni pueda practicar en horas de la tarde y de la noche, debido a las altas temperaturas del lugar.

Ese lugar fue el elegido por el Liverpool para entrenar durante su participación en el Mundial de Clubes de 2019, que terminó con los de Jürgen Klopp como campeones del mundo tras vencer al Flamengo de Jorge Jesús.

Otro de los datos a los que accedió este medio es que, como ocurrió de cara al Mundial 2014 con la concentración del Atlético Mineiro en Cidade do Galo, o con el complejo de Bronnitsy para la Copa del Mundo de Rusia, la Asociación del Fútbol Argentino invertiría una suma de dinero importante para acondicionar las instalaciones y darle un “toque argentino” al lugar en pos de que los futbolistas, el cuerpo técnico y el staff se sientan como si estuvieran en el mismo predio de Ezeiza.

Para eso, una de las medidas sería la de la instalación de unas parrillas para poder disfrutar de un buen asado con carne argentina. También existirían los ya clásicos ploteos en la zona de las habitaciones de los futbolistas. Hay que recordar que la FIFA todavía no confirmó si será de 23 la lista de jugadores que deberán confirmar los entrenadores o se estirará a 26, lo que establecería una nueva normativa para los combinados nacionales.

Una de las zonas que podrían usar los jugadores de la selección argentina

En cuanto a los tiempos desde la zona de concentración hasta los estadios, la organización estableció que la creación de los estadios mundialistas se encuentren en un radio de unos 75 kilómetros para ahorrar tiempo en el traslado de los planteles. El búnker de la Albiceleste está conectado con el centro de Doha por la línea Roja del metro, que tiene su propia estación en la Universidad.

Para establecer un parámetro de distancia, desde el centro académico hasta el estadio donde se jugará la final del Mundial, el Lusail, hay unos 17 minutos de distancia en bus.

La historia marca que la universidad fue fundada en 1971 y, con el paso del tiempo, se convirtió en un sitio de excelencia educativa en el territorio. Ofrece una amplia gama de programas académicos: 48 licenciaturas, 32 maestrías y nueve doctorados.

Hace algunos años, el recinto educativo llevó adelante la construcción de un complejo deportivo de alta tecnología y para eventos de 25.500 metros cuadrados. Con un diseño colaborativo del sistema de techo retráctil, un sistema de refuerzo de sonido y de video más iluminación, el espacio ofrece todas las posibilidades para los usuarios. En el caso de la utilización del deporte, el centro de entrenamiento está compuesto por más de 30 canchas deportivas que pueden ser fijas y removibles portátiles para diferentes disciplinas como el vóley, básquet, tenis bajo techo, handball, futsal, bádminton, squash.

Además, el complejo posee un espacio al aire libre donde se destaca un estadio de fútbol para 10 mil personas que se convirtió en uno de los recintos adicionales propuestos para albergar la Copa Asiática de Naciones de 2027 a la que Qatar espera acceder como sede tras la organización del Mundial de la FIFA. Está prevista su renovación para que tenga los requisitos para formar parte de los partidos de la fase de grupos del evento.

Otra de las zonas internas del complejo donde vivirán Messi y compañía

Tras el torneo, el nuevo estadio de la Universidad de Qatar proporcionará instalaciones ultramodernas y de alto nivel para futuras iniciativas deportivas universitarias y para el desarrollo del fútbol femenino. La cancha, de un solo nivel, pasaría a tener 20.600 asientos para el público, además de asientos VIP y para los medios de comunicación. El aforo bruto del estadio será de 22.400 asientos, que incluye 150 asientos accesibles para espectadores con discapacidad e igual número para sus acompañantes.

Los restantes espacios se componen de un complejo acuático y tres canchas de tenis. El complejo acuático incluye dos piscinas, una importante sala de musculación y las áreas de sauna y jacuzzi.

Es importante destacar que la organización del Mundial de Qatar confirmó que serán 41 los campos de entrenamiento creados para los seleccionados y cada equipo nacional tendrá sus propias instalaciones dedicadas a su entrenamiento durante la competencia. Es más, el césped instalado en dichos lugares será el mismo que se instaló en cada uno de los ocho estadios sede de la Copa del Mundo.

Una de las postales de la Universidad de Qatar, en Doha (The Grosby Group)

