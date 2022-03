La dramática lucha entre Verstappen y Leclerc que enloqueció a los fanáticos en el GP de Arabia Saudita de Fórmula 1

Se conocen desde el karting, ambos tienen 24 años y conforman el gran duelo del presente y futuro de la Fórmula 1. Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) volvieron a encontrarse y brindaron una emocionante lucha en el final del Gran Premio de Arabia Saudita en el que prevaleció el campeón mundial, pero el monegasco de la Scuderia conservó la punta del campeonato luego de dos fechas disputadas.

Leclerc partió segundo detrás del poleman Sergio “Checo” Pérez, pero en la vuelta 16 Nicholas Latifi se chocó con su Williams y la carrera fue neutralizada. Antes, Ferrari hizo un llamado por radio a sus pilotos y Red Bull precipitó el ingreso de Pérez. Leclerc heredó la punta y ya con la carrera neutralizada, se detuvo en boxes y volvió a la pista primero, seguido de Verstappen y Checo se ubicó tercero.

Charles mantuvo la punta y supo administrar bien sus gomas con la variante que más tarda en degradarse (la dura), pero Max demostró que también tiene un buen auto y redujo diferencias. Fue así que los relojes dejaron de importar y en las cámaras empezaron a verse muy cerca.

El saludo entre Max Verstappen y Charles Leclerc luego de la carrera (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Fue en las vueltas 42 y 43 cuando Leclerc y Verstappen no se dieron tregua. Si bien el neerlandés llegó a superar al monegasco, éste le devolvió las gentilezas al pasar por la recta principal aplicando el DRS, el sistema que le permite al auto que viene detrás ganar velocidad al moverse el alerón trasero, lograr una mejor entrada de aire y tracción.

Aunque el duelo entre uno y otro se mantuvo y eso lo habilitó a Verstappen a tomarse revancha. En el giro 46°, el de Red Bull volvió a atacar y se quedó con el liderazgo. En las últimas vueltas Leclerc intentó, pero no pudo. El campeón mundial venció y logró su primer triunfo en el año, aunque el monegasco de Ferrari se mantiene en la cima del campeonato.

Cabe recordar que los dos también se robaron la atención en la primera fecha corrida hace una semana en Bahréin con una dura batalla por la primera posición en la que aquella vez prevaleció Leclerc y luego Verstappen abandonó por una falla mecánica.

El podio de Yeda: Charles Leclerc, Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Este domingo Max se reivindicó y luego de su triunfo sostuvo que “fue una gran lucha y me gusta correr así”. Mientras que Leclerc indicó que “todas las carreras deberían ser así. Teníamos una configuración diferente respecto de Max. Hemos estamos empujando en una carrera difícil y al límite, y claro que hay respeto, pero estoy un poco decepcionado”.

Los dos se saludaron luego de la carrera dando una muestra de respeto y reconocimiento por la labor de cada uno. Volvieron a robarse la atención en una pelea dramática en el final, por ahora se muestran como los máximos candidatos al título, pero aún falta mucho, todavía restan 23 carreras.

La F1 vuelve a escribir otro capítulo de sus históricos duelos, desde Juan Manuel Fangio vs. Alberto Ascari, Jim Clark vs. Graham Hill, Emerson Fittipaldi vs. Jackie Stewart, Ayrton Senna vs. Alain Prost, o los que tuvo Michael Schumacher contra Mika Hakkinen y Fernando Alonso. Max Verstappen vs. Charles Leclerc es el mano a mano del presente y futuro de la máxima. Al tener la misma edad habrá batallas para rato. La categoría y el público, agradecidos.

