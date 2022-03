La hilarante imitación de Ruggeri del golpe de Will Smith a Chris Rock en la gala de los premios Oscar

El ex defensor de la selección argentina bromeó con la escena viral de los últimos Oscars

La última entrega de los Premios Oscar quedó marcada por el golpe de Will Smith a Chris Rock luego del desafortunado chiste del humorista sobre la esposa del protagonista de “Soy Leyenda” durante su monólogo. La inesperada escena se volvió viral y dio la vuelta al mundo. Oscar Ruggeri aprovechó su participación como panelista de ESPN para recrear la situación en medio de la presentación de los posibles bombos para el sorteo del Mundial de Qatar 2022.

Liderados por Sebastián Vignolo, el Cabezón y Daniel Arcucci se ofrecieron para realizar el simulacro del sorteo durante la emisión de F90. Se ubicaron detrás de los paneles del estudio a la espera de que la producción pusiera la música correspondiente y así salir frente a las cámaras. “Se termina el programa, eh”, declaró Ruggeri desde su escondite. Entre risas, el Pollo contestó: “Pará, pará. ¡Juego de luces! ¿Va? ¿Entramos?”.

“Bienvenidos al sorteo del Mundial. Estamos con el señor Oscar, la verdad, qué gusto tenerte acá. Un placer. Iba a venir Burru pero bueno, nos dijo a último momento que no podía”, inició el conductor con todas las banderas de fondo. Mientras Vignolo presentaba el bloque, el ex defensor de la selección argentina interrumpió: “¡Y los ganadores...!”. Sebastián al instante lo frenó para continuar con la introducción. “No, espere, espere. El remis no le llegó nunca a Burru, entonces lo teníamos a mano”.

La escena viral que Ruggeri recreó durante el programa (Foto: Reuters)

A continuación, Ruggeri encaró hacia Diego Fucks y tiró un golpe al aire a lo que todos se quedaron confundidos. Pero una frase fue suficiente para entender la referencia al cual el panelista estaba intentando referirse: “Sacate de la boca el nombre mi mujer”. Todo el piso comenzó a reirse por la ocurrencia del Cabezón, que se divirtió como nunca durante varios minutos del programa.

Vale recordar que el incidente en cuestión ocurrió el domingo en la última entrega de los premios Oscar, cuando Chris Rock realizó una breve rutina de comedia cuando ingresó al escenario. El comendiante hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España).

Cuando las cámaras enfocaron el rostro de Smith y su esposa, ellos aún reían. Sin embargo, Rock decidió hacer un comentario más sobre Jada y desató la ira del ganador del Oscar. “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′. No puedo esperar por verla”. En ese momento, Smith se percató de la molestia que esto había causado a su esposa, quien sufre una afección que le provoca la caída del cabello. Will irrumpió en el escenario y golpeó al comediante ante la sorpresa de todos los asistentes y del público. Tras la agresión, Rock sólo pudo decir: “Oh, uh”.

