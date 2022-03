Cómo afectó Coldplay a los partidos de Chivas en la Liga MX

Chivas reprogramó su partido de la Jornada 12 a causa de los conciertos de Coldplay en el Akron (Foto: EFE/Francisco Guasco)

El club Guadalajara retomará sus actividades en el Torneo Grita México Clausura 2022 y el primer rival que enfrentará se trata de los Rayados de Monterrey; sin embargo, el próximo encuentro de las Chivas se verá afectado por los conciertos de la banda británica Coldplay.

Después de la pausa por la fecha FIFA, la Jornada 12 de la Liga MX reanudará actividades e iniciará el próximo viernes 1 de abril para finalizar el domingo 3 de abril y el conjunto tapatío tenía programado su duelo ante los pupilos de Víctor Manuel Vucetich el sábado 2 de abril a las 21:00 hrs en el Estadio Akron, pero no podrá jugarse a causa de las presentaciones de la agrupación intérprete de Yellow, por lo que las Chivas moverán su juego.

Como parte del tour Coldplay Music of the Spheres World Tour, la banda se presentarán en el Estadio Akron los días martes 29 y miércoles 30 de marzo a las 19:30 horas, por ello la escuadra de Marcelo Michel Leaño no disputará la Jornada 12 de la Liga MX así como estaba planeada.

Con la finalidad de tener óptimas condiciones en la cancha, Chivas reprogramó el juego con Rayados (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Debido a la proximidad de los eventos no hay tiempo suficiente para desmontar el escenario, reponer el césped y alistarlo para un partido oficial de la liga mexicana, por lo que la directiva optó por cambiar el juego para otro día.

A través de redes sociales, el equipo del Rebaño Sagrado informó que van a reagendar su partido ante Rayados con la finalidad de jugar en las mejores condiciones de la cancha, pues serán dos días de concierto en el Estadio Akron, así que el césped y demás detalles del terreno se verán perjudicadas por la presencia de los fanáticos de Coldplay y la escenografía de la banda de pop rock.

Cabe destacar que cuando se realiza el montaje del escenario se retira el césped de la cancha, ésto con la finalidad de que no se maltrate y tenga una calidad aceptable para jugarse un partido. Una vez que culminen los conciertos se volverá a montar el pasto para darle el tratamiento necesario y prepararlo para los juegos del club Guadalajara.

Coldplay se presentará en el Estadio Akron el 29 y 30 de marzo (Foto: REUTERS/Christopher Pike)

En conjunto con la Liga MX y el club Monterrey aceptaron reprogramar el juego de la fecha 12 para el siguiente miércoles 13 de abril a las 20:00 horas del centro de México. Así que la escuadra rojiblanca no tendrá actividad durante este fin de semana y verá acciones hasta la Jornada 13.

Será el sábado 9 de abril cuando tenga participación nuevamente en el Clausura 2022, visitará al conjunto de Toluca en el Estadio Nemesio Díez a las 19:00 horas. Para después competir como local ante Rayados y así estar al parejo del resto de los clubes de la Liga BBVA MX.

Coldplay ya tuvo su primera actuación en México, el 25 y 26 de marzo ofreció sus primeros conciertos en el Estadio BBVA de Monterrey, su siguiente destino será Zapopan, Jalisco en el Estadio Akron. Por último llegará a la Ciudad de México para presentarse en el Foro Sol los días 3, 4, 6 y 7 de abril.

El reencuentro de Vucetich con Chivas

Vucetich se reencontrará con Chivas para la Jornada 12 de la Liga MX (Foto: REUTERS/Tomás Bravo)

Cuando el conjunto regiomontano visite a las Chivas del Guadalajara será un escenario de reencuentro para Víctor Manuel Vucetich. Después de que la directiva tapatía despidiera al Rey Midas, salió sin tener un destino nuevo. Pero luego de ser presentado como el reemplazo de Javier Aguirre, Vuce volverá a Guadalajara pero ahora como visitante, juego en el que buscará derrotar a su ex club.

Hasta el momento Chivas está en el lugar 10 de la tabla general con 13 puntos, mientras que Rayados se colocó en el séptimo puesto con 15 unidades.

