México v EEUU: dónde y a qué hora ver el clásico de Concacaf por el boleto a Qatar 2022

Llegó el día en el que la Selección Mexicana jugará el partido más importante en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022. El Tri recibirá a Estados Unidos en la cancha del Estadio Azteca para protagonizar una edición más del clásico de Concacaf.

Los pupilos de Gerardo Tata Martino tendrán la ventaja de jugar como locales, por lo que aprovecharán dicha condición para dar una mejor muestra de su fútbol pues en los torneos de verano del 2021 los estadounidenses derrotaron a los mexicanos, encuentros que dañaron la confianza del Tricolor.

El primer partido de la última jornada del Octagonal de Concacaf empezará este jueves 24 de marzo en punto de las 20:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

¿Dónde ver en vivo el México vs Estados Unidos del octagonal de Concacaf?

Para aquellos aficionados que no pudieron acudir al estadio tendrán la opción de seguir el juego a través de la señal de televisión en vivo. Dos de las cadenas de TV abierta serán las encargadas de tener la cobertura del juego.

TV Azteca y TUDN serán las encargadas de transmitir el partido. Además habrá otras opciones para seguir el juego, como Fox Sports de televisión privada o por W Deportes.

Fecha: jueves 24 de marzo

Horario: 20:00 horas centro de México

Lugar: Estadio Azteca, CDMX

Transmisión: TV Azteca (canal Azteca 7), TUDN (Canal 5), Fox Sports y ESPN.

Aplicación móvil: desde el celular móvil se podrá sintonizar el partido, desde las aplicaciones de Blim TV, TUDN, Azteca Deportes, Fox Sports, Star +.

Internet: a través de la página de Azteca Deportes, TUDN y de Fox Sports, respectivamente, se podrá seguir el juego de la eliminatoria mundialista. Cada una compartirá las acciones más destacadas del partido, además de que se podrá seguir la narración del juego en vivo.

Redes sociales: otra alternativa para no perderse de lo más relevante del juego se trata a través de la cuenta oficial de la Selección Mexicana en Twitter, pues su perfil @miseleccionmx hará un minuto a minuto del juego en el que compartirá los eventos más destacados en la cancha.

Radio: una opción alterna para aquellos aficionados que no podrán ver el partido por televisión y que no tienen acceso a internet será por la transmisión de la radio, W Deportes narrará el partido por medio de su señal 730 AM y por el 96.9 FM.

¿Qué necesita México para clasificarse a la Copa Mundial de Qatar 2022?

Sin duda el juego de esta noche tendrá gran inferencia sobre los países de la Concacaf que irán al mundial, pues el Tricolor podría asegurar su pase a Qatar con una combinación de resultados en estos primeros partidos.

En primera instancia necesita ganarle a los de las barras y las estrellas para así alcanzar 24 puntos. Además si Panamá pierde ante Honduras y Costa Rica empata o pierde ante Canadá, se dejaría libre el camino para el equipo azteca se coloque hasta la segunda posición de la eliminatoria y así tener seguro su participación en el Mundial 2022.

Posible alineación de la Selección Mexicana

Otra de las cuestiones que ha generado inquietud entre la afición azteca se trata del once titular con el que jugará el Tata Martino para recibir a los norteamericanos. Elementos como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera y Raúl Jiménez se convirtieron en jugadores que habitualmente salen como titulares en cada partido, por lo que existe la probabilidad de que Martino los forme nuevamente.

A pesar de las exigencias del público por ver a Johan Vásquez en la defensiva, existen pocas probabilidades de que ocurra, pues el estratega argentino se inclinaría por futbolistas como Héctor Moreno o Jorge Sánchez, según reportó ESPN.

El posible once titular de Gerardo Martino sería el siguiente: Memo Ochoa, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Jesús Tecatito Corona, Hirving Chucky Lozano y Raúl Jiménez.

