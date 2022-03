Barcelona busca alternativas por si no puede fichar a Haaland: las dos estrellas del fútbol mundial que Xavi tiene en carpeta

Xavi Hernández tiene en su radas algunas alternativas por si no logra fichar a Erling Haaland (Foto: MIGUEL RUIZ/FCB)

Aunque el FC Barcelona se ilusiona con que el proyecto que encabeza Xavi Hernández pueda seducir a grandes figuras en el próximo mercado de transferencias, no existen garantías de que vaya a contratarlas. Y es sabido que el futbolista noruego Erling Haaland es la prioridad en el Camp Nou, pero su llegada implicaría una importante oferta económica y la competencia con otros clubes, por lo que el DT catalán evalúa algunas alternativas.

En el Barça, conscientes de la enorme dificultad que supone hacerse con los servicios de Haaland, empiezan a barajar otras opciones. Según informó Mundo Deportivo, la que más le gusta a Xavi es la del egipcio Mohamed Salah. El atacante del Liverpool, que tiene 29 años, lleva varias temporadas como uno de los mejores de Europa.

“Es la alternativa a Haaland que más gusta a Xavi por delante de otros primeros espadas del área como Robert Lewandowski (34 años), que no está por la labor de renovar el contrato que vence en 2023 en el Bayern, y Romelu Lukaku (28), que no es indiscutible para Thomas Tuchel en el Chelsea”, apunta el citado medio catalán.

Mohamed Salah es una de las alternativas que tiene Xavi por si no se cierra el fichaje de Haaland (REUTERS)

Salah no quiere ampliar su contrato, que vence en junio de 2023, y encajaría en los planes del estratega azulgrana. No es delantero centro pero sí una amenaza para cualquier defensa desde la banda derecha. Tiene una calidad técnica extraordinaria, supo ganar la Bota de Oro de la Premier League dos veces (2018 y 2019) y puede jugar incluso como de falso ‘9′.

“En el área deportiva del Barça también encaja el nombre de Salah por ser un futbolista diferente y especial, con personalidad suficiente para ser el líder o uno de los líderes de un proyecto como está demostrando en el Liverpool”, agregaron en MD, donde destacan que también puede generar impacto en el mercado africano y principalmente en Egipto.

No obstante, a la opción de Salah se suma una alternativa que puede generar un tremendo impacto: Kylian Mbappé. La estrella del PSG, que aparentemente está muy cerca de ser jugador del Real Madrid, tiene la entidad culé también siguiéndolo de cerca. “El Barça entra en escena por Mbappé”, informó el diario L’Équipe en la noche del jueves.

El diario francés apunta que el PSG ya está al tanto de que el FC Barcelona tiene interés en el delantero de 23 años que se marchará libre el próximo verano y, de acuerdo al reglamento de transferencias de la FIFA, tiene la potestad de discutir con cualquier club durante los últimos seis meses de su contrato, con la única condición de notificarlo a su club actual. Es decir, que el Barça ya habría notificado al Paris Saint Germain al respecto.

Desde el Real Madrid daban por sentado que Mbappé iba a unirse al club a partir del 30 de junio, fecha en la que finaliza su contrato con el PSG, pero las informaciones apuntan que su máximo rival también tiene intenciones de quedarse con los servicios de una de las grandes figuras del fútbol mundial en la actualidad. No obstante, el presidente Joan Laporta habló con los medios catalanes para comunicar que no llevará a cabo ninguna operación que “ponga en riesgo la institución”.

“Aquí todo el mundo es libre de ir lanzando mensajes y proclamas y ya sabemos que esto forma parte del mundo del fútbol, que los grandes clubs se interesen por grandes jugadores. Pero yo no voy a entrar, y me tenéis que permitir no hacerlo, a hablar de jugadores porque si lo hago lo único que puedo hacer es perjudicar los intereses de nuestro club. Si hablamos de un jugador y tuviéramos la intención de ficharlo incrementaríamos el precio. Ni con este jugador ni con otros quiero entrar a comentar temas porque perjudicaría los intereses del club”, aseveró Laporta en diálogo con Mundo Deportivo.

