El inesperado consejo de un ídolo del Barcelona a Messi: “La gente olvida demasiado rápido, yo en lugar de él no volvería”

El alemán Bernd Schuster fue uno de los jugadores más importantes del Barcelona en la década del ochenta y es palabra autorizada. Al ser consultado sobre una posible vuelta de Lionel Messi al equipo culé, el ex volante aseguró que el crack argentino debería buscar otras motivaciones y además debe irse del París Saint-Germain (PSG), que se encamina a ganar la Ligue 1, el único título que puede lograr en la presente temporada tras su eliminación en la Champions League y en la Copa de Francia.

“Ha hecho tan grande al Barcelona, lo vamos a recordar toda la vida así. A mí me duele mucho porque lo he vivido también, cuando nos volvemos mayores y ya no podemos dar ese espectáculo que hemos dado tantos años”, indicó el germano en diálogo con ESPN.

“Luego la gente olvida demasiado rápido y me duele mucho cuando la gente lo pita (silba) a Messi. Por eso me gustaría más evitar esos conflictos a una afición que ha vivido gloria contigo y es capaz, por no verte como antes, a pitarte o lo que sea”, agregó el ex futbolista que fue compañero de Diego Armando Maradona en el conjunto azulgrana entre 1982 y 1984. En ese período ganaron la Copa del Rey 1982/1983 y la Copa de la Liga en 1983.

Lionel Messi jugó 17 años en el Barcelona y ganó todo (Reuters/Carl Recine/File Photo)

“Yo en lugar de él no volvería al Barcelona, me buscaría otras motivaciones, en otros sitios. París, este equipo, no me gusta para Leo”, concluyó sobre el tema. Es que luego de la derrota ante el Real Madrid (1-3) que dejó afuera de la Champions al PSG, la afición parisina -salvo a Kylian Mbappé- silbó y abucheó a todos sus jugadores en el primer encuentro que tuvieron como locales, que fue goleada (3-0) ante el Bordeaux.

Ante el clima hostil comenzaron las versiones sobre un posible retorno del rosarino al Barcelona y hasta circularon rumores de un contacto entre el padre del futbolistas y la dirigencia catalana, algo que fue desmentido desde el entorno del astro, a partir del inadecuado cierre de etapa de Messi en el club, del que se marchó en medio de lágrimas el día de su despedida.

En la continuidad del campeonato francés, debido a un cuadro febril, el pasado domingo La Pulga no jugó en la caída (0-3) ante el Mónaco. Quedan nueve fechas y el PSG le lleva 12 puntos al segundos a su primer escolta, el Olympique de Marsella. Messi tiene contrato con el club de la capital hasta el 30 de junio de 2023.

Schuster en la final de la Copa del Rey de 1983 (Efe/Archivo)

Messi el martes por la noche emprendió vuelo hacia la Argentina y llegó al país esta mañana, para sumarse a la concentración Albiceleste en Ezeiza, con vista a la penúltima fecha de las Eliminatorias, ante Venezuela este viernes en La Bombonera. El último partido será el próximo martes contra Ecuador en Guayaquil.

El capitán de la selección argentina ahora está focalizado en los próximos compromisos del elenco que dirige Lionel Scaloni, que el 1 de junio jugará en Wembley la denominada “Finalissima”, que enfrentará a la Argentina, campeón de Sudamérica, contra Italia, el campeón de Europa.

Luego seguirá la preparación para la Copa del Mundo que se jugará en Qatar del 21 de noviembre al 18 de diciembre, torneo en el que Leo buscará lograr su primer Mundial a nivel mayores. Ya se consagró en el Sub 20 en Holanda 2005 y ganó la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

