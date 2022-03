El desgarrador testimonio de Gonzalo Quesada por la muerte del ex Puma Aramburu: “No recuerdo haber estado más triste”

Gonzalo Quesada junto a Federico Martín Aramburu (@gonzalo_quesada_)

El asesinato de Federico Martín Aramburu generó una enorme tristeza en el mundo del rugby argentino. Luego de un altercado que se produjo dentro del bar Le Mabillon, ubicado en pleno centro de París, el ex jugador de Los Pumas y su amigo y socio Shaun Hegarty, se dirigieron directo hacia el hotel donde estaban residiendo en la exclusiva zona del boulevard Saint-Germain hasta que un auto con tres tripulantes los interceptó a los tiros.

Tras fallar en su intento, uno de los protagonistas del hecho se bajó del vehículo y disparó en otras seis ocasiones. Cuatro de esos proyectiles dieron en el cuerpo de Aramburu, lo que le provocó la muerte en el lugar. En las últimas horas, los presuntos involucrados ya fueron detenidos y se espera que comience el proceso judicial para esclarecer el hecho que enlutó al ambiente de la ovalada.

Luego de lo sucedido, uno de los que habló sobre la muerte de Aramburu fue Gonzalo Quesada, uno de los históricos goleadores de Los Pumas. El hoy entrenador del Stade Français, equipo que milita en la máxima categoría del rugby de Francia, contó el trauma que le generó el asesinato de su amigo. “Fue doblemente terrible para mí despertarme con esta noticia. No podía entenderlo. Fue muy duro. Tengo muy buenos recuerdos de sus últimos días. Era un verdadero amigo, siempre compartimos buenos momentos. Debo admitir que no recuerdo haber estado más triste”, dijo el ex jugador en diálogo con L’Equipe.

Acto seguido, explicó lo difícil que fue seguir con lo planeado al conocer la terrible noticia. “Estuve muy cerca de no ir a un curso de formación. No hice más que llorar durante los dos primeros días del curso. Tuve que disculparme con el personal, con los jugadores, porque no podía dormir y no me cabía en la cabeza. Estoy en contacto con su esposa (María), sus amigos cercanos y su familia. Con nuestro grupo, le dijimos a María que siempre estaríamos ahí para ella”, agregó Quesada.

Aramburu y Quesada junto a sus esposas (@gonzalo_quesada_)

Durante la nota con el diario deportivo francés, quien logró ser el goleador de Los Pumas en el Mundial de 1999, explicó que estuvo a punto de sumarse a la cena del pasado viernes en la que estuvieron varios ex jugadores argentinos, entre ellos Aramburu, que luego se fue al bar donde se peleó con los sospechosos de ser los autores de su asesinato.

“El viernes pasado me enteré de que Marcelo Bosch venía a París con el canal argentino ESPN y dos ex Pumas y sus amigos para ver el Francia-Inglaterra. Fui yo quien sugirió a Fede y a todos sus clientes que vinieran a Volver, el restaurante argentino, y le dijimos a Marcelo que viniera con sus amigos. Se suponía que íbamos a ir con Nicolás Sánchez y Juan Imhoff. Al final, Nico y Juan no pudieron venir y yo tampoco porque a las 20:30 seguía en el club. Al día siguiente nos íbamos a una concentración (en Saint-Tropez) con el Stade Français. Fede y los demás me enviaron vídeos toda la noche para insultarme y decirme que les había defraudado”, recordó entre risas Quesada.

Más allá de su relación cerca de los últimos tiempos, Queso aprovechó para contar que su amistad se fue dando con el correr de los años y que no se inició cuando eran parte del plantel del seleccionado nacional, ya que Gonzalo es cinco años mayor que Aramburu.

“Con Fede no nos conocíamos bien en los Pumas. Así que a menudo nos reuníamos sin necesariamente compartir muchos momentos juntos. Entonces nos llevamos bien porque teníamos muchos amigos en común. Cuando jugué en Francia, especialmente en Narbona, por supuesto estaban Fede, Martín Gaitán, Manuel Carizza en Biarritz y pasamos algunos fines de semana en el País Vasco y así nos conocimos mucho. Posteriormente nos perdimos un poco de vista, pero siempre mantuvimos muy buena relación, ya fuera cuando yo bajaba al País Vasco o cuando él subía a París”, relató.

“En enero de 2017 estaba empezando mi último año en el Stade Français y me llamó para decirme que había un nuevo proyecto en Biarritz y para preguntarme qué me parecía. Empezamos a vernos de nuevo con mucha regularidad, él creía en este nuevo proyecto”, dijo sobre el paso de Aramburu como dirigente de uno de los equipos con mayor tradición en el top 14 del rugby francés.

Los dos ex Pumas eran grandes amigos (@gonzalo_quesada_)

“Era una persona maravillosa, muy trabajador, un bon vivant, un ejemplo de alegría”, agregó Quesada luego de contar varias anécdotas que vivió junto al ex Puma.

La amistad entre ambos se hizo tan especial que salían junto a sus esposas a cenar. Así lo mostró el histórico apertura en su último posteo en Instagram cuando se despidió de su amigo tras enterarse de su muerte. “Duele mucho amigo del alma. No te fuiste. Seguirás presente en los que no olvidaremos nunca el ejemplo de amigo, el ejemplo buena gente, de energía, de lucha, de alegría, de generosidad, de gran tipo de la gran puta. Te vamos a extrañar mucho Fede carajo, gracias por las enseñanzas de la vida amigo querido. No te fuiste, nos marcaste, estarás siempre presente, siempre”, afirmó el entrenador que dirigió a los Jaguares y que estuvo entre los nombrados para suceder a Mario Ledesma como head coach de Los Pumas.

SEGUIR LEYENDO: