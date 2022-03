Cómo fueron los instantes previos al asesinato del ex Puma Aramburu: el perfil violento del presunto autor de los disparos

La Policía cree que Loïk Le Priol habría sido el que realizó los disparos que terminaron con la muerte del ex Puma Federico Martín Aramburu (Redes)

En las últimas horas se logró un gran avance en la investigación del asesinato de Federico Martín Aramburu, el ex jugador de los Pumas que murió a causa de varios disparos de arma de fuego en la madrugada del pasado sábado 19 marzo en París. El que hasta ahora era el principal sospechoso, un sujeto de 27 años identificado con el nombre de Loïk Le Priol, fue arrestado por la policía de Hungría cuando intentaba escapar con destino a Ucrania bajo el pretexto de sumarse a las fuerzas de ese país en su lucha contra la invasión de Rusia.

Ahora, a la espera de saber si finalmente será regresado a Francia para ser juzgado, se conocieron nuevas hipótesis de lo que habrían sido los minutos previos a la muerte de Aramburu. Después del altercado que se produjo dentro del bar Le Mabillon, ubicado en pleno centro de París, Aramburu y su amigo y socio Shaun Hegarty, se dirigieron directo hacia el hotel donde estaban residiendo en la exclusiva zona del boulevard Saint-Germain.

Mientras caminaban, un vehículo similar a un jeep se les puso en paralelo y efectuó dos disparos, según indicaron las fuentes policiales a varios franceses, entre ellos Le Parisien. Como los impactos no fueron precisos, uno de los tres tripulantes se habría bajado del vehículo y, según los datos iniciales que no fueron confirmados, habrían forcejeado. Una vez que esa acción pasó, uno de los autores tomó un fusil largo calibre 22 y disparó en seis ocasiones contra el cuerpo del ex rugbier argentino.

Al menos cuatro de esos impactos le dieron en el cuerpo: un proyectil fue a la columna vertebral, otro en el cuello, un tercero en el muslo derecho y el restante en la zona izquierda de su cuerpo. Tras su detención, la Brigada Criminal investiga el rol del presunto autor material del asesinato de Aramburu: Loïk Le Priol, un hombre de 27 años, ex militar y uno de los líderes de un movimiento de extrema derecha llamado GUD (Grupo Unión Defensa).

Los tres cuchillos que le encontraron al sospechoso del crimen del ex Puma Aramburu

“Los dos amigos querían comer algo al amanecer, después de una fiesta. En el espíritu del tercer tiempo del rugby”, dijo Christophe Cariou-Martin, abogado de Shaun Hegarty, a RMC Sports. Al mismo tiempo confirmó que presentará una medida legal por intento de homicidio contra los implicados en el hecho de extrema violencia que terminó con la muerte del ex Puma que fue parte del plantel que logró el histórico bronce en el Mundial de Francia 2007.

En las últimas horas, con la detención de la mujer que habría conducido el auto en el que viajaban ella, Le Priol y el tercer implicado en el asesinato de Aramburu, identificado como Romain B, se conocieron datos relacionados a uno de los líderes del grupo de ultra derecha al que pertenecían los presuntos implicados.

Le Priol se formó en la escuela criminal de la Armada francesa en Brest entre 2010 y 2011. Más tarde fue asignado al comando marino Montfort donde participó en operaciones externas en Malí y Yibuti entre 2013 y 2015. En ese último año, se decidió repatriarlo por recomendación de médicos militares debido a un estrés postraumático severo. Luego fue expulsado por motivos disciplinarios, le indicaron fuentes de la Marina francesa a la agencia AFP.

“Es conocido como un individuo de violencia desenfrenada y particularmente incontrolable, incluso con sus propios camaradas”, dijo el politólogo Jean-Yves Camus, especialista en la extrema derecha. El demandado fue condenado a los 19 años por violencia, luego a los 23, a cuatro meses de prisión suspendida por violencia intencional en reuniones y conducir ebrio, agregó el portal local Marianne, que agregó que también estuvo implicado por haber “golpeado y estrangulado a una prostituta” en Djibouti en 2015.

Loïk Le Priol junto a su novia y la persona que habría manejado el auto que persiguió a Aramburu y su amigo. Ambos vestidos con la marca que creó para el movimiento nacionalista (Redes)

Además, este hombre de 27 años tenía que ser juzgado en junio próximo junto a otros cuatro individuos por “violencia agravada” por tortura sobre el expresidente de la organización GUD, Édouard Klein, supuestamente disuelta en 2017. En octubre de 2015, Loïk y sus secuaces habrían golpeado y humillado a su víctima hasta que la obligaron a desnudarse. “Levántate, ponte las pelotas (...) Eres un pedazo de mierda. Tienes una última oportunidad para levantarte o te desnudaremos”, decía una voz que sería de Le Priol durante el ataque en audios que se dieron a conocer cuando se confirmó su implicancia en el caso.

Hace seis años, el principal sospechoso de matar al ex Puma Aramburu fundó una marca de ropa, Babtou Solide Certifié, en la que marcó su perfil neonazi al destacar a la raza blanca por sobre el resto. El comienzo del nombre de su marca (“Babtou”) es la palabra “toubab” al revés, con la que en algunas regiones se designa despectivamente a una persona blanca.

“Ropa creada por blancos para blancos”, fue el eslogan de la indumentaria que impulsó Le Priol en los movimientos nacionalistas y que fue un éxito entre los círculos de su clase. Así lo mostró en su cuenta de Facebook, en la que se pueden ver fotos de él junto a su padre, ambos muy bien vestidos, con ropa moderna y varios tatuajes. Uno de ellos es el de un cuchillo en su antebrazo izquierdo.

En la misma plataforma se mostró hace tiempo atrás en fotos junto a Julien Rochedy, ex director nacional del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) entre 2012 y 2014. ”Sí, supongo, Le Priol era un amigo, ya casi no nos veíamos, pero a veces salíamos juntos alrededor de 2012-2014. Ya nos habíamos mudado tras el asunto E.Klein (el expresidente de la GUD atacado por Loïk Le Priol y otras personas)”, reaccionó Rochedy en su cuenta de Twitter.

Federico Martín Aramburu fue asesinado a los 42 años

“Todos los que conocían a Loïk pensaban que se había calmado. Siempre había estado chiflado, lo seguía un psiquiatra del ejército, pero la última vez que lo vi en París, tenía novia, planes, parecía tranquilo. Nos alegramos ‘de que estuviera mejor’ “, agregó Rochedy.

Durante su detención en horas de la mañana en la ciudad fronteriza de Záhony, una zona que limita con las fronteras de Hungría, Eslovaquia y Ucrania, el autor del asesinato “le dijo a la policía que tenía entrenamiento militar y que habría ido a Ucrania a pelear”, le aseguró la policía húngara al medio francés RMC Sports. En la requisa reglamentaria que realizaron las fuerzas policiales locales le encontraron tres cuchillos en el vehículo que utilizaba para trasladarse.

