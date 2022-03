“No quería que sucediera así”: la impactante declaración de la mujer detenida por el asesinato del ex Puma Aramburu

Federico Martin Aramburu fue asesinado en Francia (AFP PHOTO / PAUL ELLIS)

Desde el sábado, una mujer se encuentra detenida de manera preventiva en Francia por su supuesta participación en el asesinato del ex integrante de los Pumas Federico Martín Aramburu. La joven, de 24 años y nombre Lison, declaró ante el juez que atiende la causa en las últimas horas.

Los investigadores sostienen que era ella quien conducía el vehículo en el que viajaban otros dos sospechosos, cuando éstos dispararon al medallista de bronce en el Mundial de rugby de 2007. Uno de los otros dos sospechosos acaba de ser arrestado en Hungría: Loïk Le Priol, un militante de extrema derecha. Sostenía que se dirigía Ucrania para sumarse al ejercito.

Según LeParisien, la mujer declaró entre lágrimas ante el juez de liberación y detención que “les dije a los muchachos que se fueran. No quería que sucediera así. Actué por instinto y por amor”. Ella está acusada de “complicidad de asesinato” y fue encarcelada en la prisión preventiva de Versalles.

Según el rotativo francés, esta estudiante de tercer año de nutrición está involucrada en el asesinato del argentino (el sábado por la mañana en el Boulevard Saint-Germain) y conoce desde hace cinco años a Loïk LP. Aunque Lison niega cualquier participación en la muerte de Aramburu, afirmó: “Les dije a los muchachos que no pelearan. Estoy tan enojada y triste por la víctima“. Fuentes judiciales manifestaron que se negó a brindar a los investigadores los códigos de acceso a su celular y su material informático.

La pelea que derivó en el asesinato de Federico Martín Aramburu se produjo en el bar Le Mabillon de París.

Federico Martín Aramburu, que jugó como wing en varios clubes del rugby francés (Biarritz -2004-2006-, Perpiñán -2006-2008- o Dax -2008-2010- y fue en 22 ocasiones parte del seleccionado argentino, protagonizó una discusión entre dos grupos de personas en el bar Le Mabillon, lo que obligó a la seguridad del lugar a intervenir. Después de ese episodio, los sospechosos regresaron poco después con un vehículo y dispararon. El deportista murió en el lugar de los hechos, donde se hallaron varios impactos de bala.

En la reconstrucción que publica el mencionado medio, Lison fue a buscar el Jeep para llevar a Loïk y Romain a sus domicilios antes que intenten vengarse de las víctimas. En su declaración, la mujer afirma que le solicitó a Romain que se detenga, pero este abrió fuego contra Aramburu. Loïk, que llegó en ese mismo momento, también disparó. En total fueron seis disparos de balas provenientes de dos fusiles largos calibre 22. El ex integrante del combinado nacional recibió cuatro impactos y la autopsia reveló que dos de ellos fueron fatales.

La mujer también informó que Loïk le confió que se iba a escapar y que le brindó su teléfono celular y le ordenó que rompa el chip.

La estudiante, por su parte, fue detenida el sábado por la noche en el puente del Alma al volante de un Fiat 500. “Ella no estaba encerrada en la cajuela del auto en ese momento. Ella conducía y no era en absoluto pasiva. Durante la investigación, ella no cooperó mucho, mientras que los dos asesinos son personas peligrosas”, expresaron desde la fiscalía.

