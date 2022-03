Argentina recibe al pádel internacional: se presentó en el Estadio Monumental el APT Buenos Aires Master 2022

Se se presentó en el Estadio Monumental el APT Buenos Aires Master 2022 (Foto: APT Padel Tour)

El APT Buenos Aires Master quedó oficialmente inaugurado al llevarse a cabo el evento de presentación en el Estadio Monumental del Club Atlético River Plate. Después de su exitoso paso por Paraguay, el circuito de APT Padel Tour hace su desembarco en la Argentina por primera vez en la temporada 2022 con este certamen internacional que se llevará a cabo del 27 de marzo al 3 de abril en el club de Núñez.

La primera fecha del APT Padel Tour en el país, que reparte USD 120.000 en premios, tendrá a figuras que se disputarán el título como los top ten argentinos Maximiliano Arce, Franco Dal Bianco, Federico Chiostri y Gonzalo Alfonso, como también la participación de jugadores internacionales, como los brasileños Julio Julianoti, Stefano Flores y el portugués Miguel Oliveira.

“Es un placer y un sueño que el APT vaya a estar en uno de los lugares más icónicos del mundo como el Monumental de River aquí en Argentina. Todos saben la relación que tengo con el país desde hace más de 30 años y además es la casa de muchos jugadores”, destacó Fabrice Pastor, CEO de Monte Carlo International Sports y presidente del APT Padel Tour, durante una conferencia de prensa realizada este miércoles.

Pastor estuvo acompañado en la presentación por la directora del certamen, Gabriela Vaca Guzmán, además de los jugadores Adrián Allemandi, Gonzalo Alfonso y Federico Chiostri, quienes esperan ansiosos por mostrar su potencial en el micro estadio de River Plate ante la presencia de las mejores paletas del escalafón internacional.

Por su parte la directora del APT Buenos Aires Master, Gabriela Vaca Guzmán, consideró que la atmósfera será inmejorable: “Desde que Fabrice Pastor me ofreció organizar este torneo en Buenos Aires no dudé en hacerlo en el Club Atlético River Plate, donde se practican más de 50 deportes y actividades sociales. El APT Buenos Aires Master tendrá un gran marco como se lo merece el pádel que está creciendo mucho a nivel mundial. Es un orgullo colaborar en este crecimiento. Esto es sólo un comienzo de un gran camino que seguiremos recorriendo.”

La fase pre-previa comenzará el domingo 27 de marzo mientras que el cuadro principal está programado a partir del día 29 con los 16avos de final, donde se destacan los cruces de Blasco-Gutiérrez vs. Cejas-Chozas, así como Restivo-Ramos vs. Almada-Frugoni, Cunha-Flores vs. Egea-Ozan, el Barrera-Britos vs. Soliverez-Abud, o el duelo entre Aguirre-Torre y Andenmatten -Gaitán.

Los amantes del pádel quisieran presenciar algunas de las jornadas de este torneo podrán adquirir sus entradas ingresando al sitio All Access.

