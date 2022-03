La frase de Mbappé que expone los problemas internos del PSG: “Tenemos que ser profesionales”

El fastidio de Mbappé se notó en el campo de juego (Reuters)

Este domingo el París Saint-Germain (PSG) perdió 3-0 contra AS Mónaco y agravó su crisis después de la eliminación de la Champions League en manos del Real Madrid. En un partido en el que no jugó Lionel Messi por un cuadro gripal, el equipo de Mauricio Pochettino cayó derrotado y Kylian Mbappé habló tras el pitazo final.

El delantero francés, a quien las cámaras de televisión captaron muy molesto durante el cotejo, se pronunció ante los micrófonos de Amazon Prime Video, y no ocultó su malestar por la actuación del equipo: “Si tenemos un mínimo de respeto por lo que hacemos, por lo que queremos ser y por lo que aspiramos a ser, tenemos que ser profesionales. No hicimos un buen partido y toca felicitar al Mónaco”, señaló.

El Joven Maravilla remarcó el concepto de “ser profesionales” y del “respeto” hacia el escudo del PSG, algo que llama la atención en este punto, sobre todo porque algo similar declaró su técnico, Pochettino: “Esto no puede pasar. Esto no puede suceder. Podemos tener actuaciones malas pero no con esta actitud. Es inaceptable comenzar el partido de esta manera. El respeto al club y a nuestra afición es fundamental”, sostuvo el argentino.

Mbappé, titular este domingo, pidió también reconocer a AS Mónaco por su actuación, pero agregó: “El objetivo es ir a por el décimo título. El resto creo que a la gente no le importa. Podemos ganar 9-0, la gente seguirá pensando en la Champions League. Debemos seguir siendo profesionales. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos, a los aficionados, a la gente y a nuestras familias”.

El PSG perdió 3-0 ante AS Mónaco (Reuters)

Las frases del joven artillero no parecen ser casuales en el marco de un plantel señalado por no haber podido cumplir con su máximo objetivo, el de consagrarse en el certamen continental, y que desde aquella eliminación ha contado con el silencio de sus figuras Messi y Neymar. A su vez, el futbolista francés parece estar jugando sus últimos partidos con esta camiseta ya que a final de temporada expira su vínculo y, pese a las propuestas que recibió por parte de la dirigencia, ha elegido no seguir.

Que Mbappé haya hablado de respeto y profesionalismo y que Pochettino se haya molestado por la “actitud” de sus dirigidos, son pistas claras de que en el seno del vestuario del PSG algo se ha roto después de la derrota en el Bernabéu. Con nueve jornadas por delante y 12 puntos de ventaja en la cima de la Ligue 1, todo parece indicar que pese a los conflictos el elenco parisino cerrará la campaña con festejo. Aunque en el fútbol todo puede suceder.

