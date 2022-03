Champions League: Héctor Herrera y Edson Álvarez en busca de los cuartos de final

Soccer Football - Champions League - Round of 16 First Leg - Atletico Madrid v Manchester United - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 23, 2022 Atletico Madrid's Hector Herrera in action with Manchester United's Cristiano Ronaldo REUTERS/Javier Barbancho

La UEFA Champions League se encuentra en su etapa más emocionante del campeonato: las series de eliminación. En esta jornada, es turno de los mexicanos Héctor Herrera y Edson Álvarez, quienes con sus respectivos equipos se presentan en el partido de vuelta de octavos de final. Atlético de Madrid de HH se enfrenta al Manchester United, mientras que Ajax y el Machín lo hacen en contra del Benfica.

En la ronda de los cuartos de final ya están clasificados cuatros escuadras: Bayern de Múnich (venció al RB Salzburg ocho goles a dos), Real Madrid (venció al PSG por tres goles a uno), Liverpool (venció al Inter Milan dos goles a uno) y Manchester City (venció cinco goles por cero al Sporting Lisboa).

Además de los clubes donde militan los mexicanos, restan por definirse dos series más. La primera entre la Juventus de Turín y el Villarreal, en donde el marcador parcial es de empate a una anotación. La segunda es con Lille Olympique Sporting Club y Chelsea como protagonistas, la ventaja es de dos por cero para el conjunto inglés.

Soccer Football - Champions League - Group C - Borussia Dortmund v Ajax Amsterdam - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - November 3, 2021 Borussia Dortmund's Jude Bellingham in action with Ajax Amsterdam's Edson Alvarez REUTERS/Wolfgang Rattay

Manchester United vs Atlético de Madrid

En punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, los colchoneros se juegan el pase en la cancha del Estadio Old Trafford en territorio inglés. Ninguno de los dos equipos luce como favoritos en una serie que está empatada a un gol por bando. No obstante, la ventaja de contar con el apoyo del público será para los Red Devils.

Héctor Herrera luce como un elemento a iniciar en el once titular del Cholo Simeone y al respecto dijo: “He tenido mucha participación, me siento importante en el equipo y tranquilo. Dije que iba a dar todo por esta camiseta y siempre ha sido así. Cuando no me toque jugar o me toque jugar, intento ser lo más profesional posible y aprovechar las oportunidades”.

Y es que el mexicano se ha convertido en una pieza fundamental en los resultados de los madrileños con sus actuaciones en el medio campo del equipo. Luego de pasar la primera mitad de la temporada con escasa o nula participación, ahora el exPachuca suma ya cinco juegos que ha iniciado desde el minuto cero. Contra los de Manchester, podría sumar su sexto.

Foto de archivo de Héctor Herrera durante un partido con Atlético de Madrid. Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España. 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

“Estoy contento con lo que estoy haciendo, siempre trabajo al 100 por cierto para cuando el míster lo decida, estar preparado. Siempre he estado a la altura del equipo, si no me dio más oportunidad que merecía son decisiones de él y las respeto”, agregó.

Ajax vs Benfica

Al igual que el compromiso de su compatriota, el conjunto de Álvarez saltará a la cancha de juego con el mismo horario. Pero a diferencia, lo hará como local en el Johan Cruyff Arena, de la ciudad neerlandesa de Ámsterdam.

Ajax no ha podido contar con el mediocampista mexicano en los recientes compromisos debido a molestias físicas. No obstante, Erik ten Hag ya ha dejado claro que cuenta con la total disponibilidad de su elementos para enfrentar al Benfica portugués: “La plantilla está totalmente en forma”, dijo en conferencia de prensa previo al compromiso.

La serie se encuentra empatada a dos goles. En el juego de ida, Ajax fue quien marcó el ritmo de juego y quien tuvo que ser perseguido en el marcador, lo que hace vislumbrar una ligera ventaja sobre su rival (aún más al jugar ante su público).

Soccer Football - Champions League - Group C - Ajax Amsterdam v Borussia Dortmund - Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Netherlands - October 19, 2021 Ajax Amsterdam's Edson Alvarez and Jurrien Timber celebrate their fourth goal scored by Sebastien Haller REUTERS/Piroschka Van De Wouw TPX IMAGES OF THE DAY

