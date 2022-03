Cholo Simeone brindó su opinión sobre la llegada de Héctor Herrera a la MLS

Diego Simeone lamentó no haberle dado más minutos de juego a Héctor Herrera (Foto: Vincent West/REUTERS)

Héctor Herrera, actual jugador del Atlético de Madrid y seleccionado mexicano, ha tomado una de las decisiones más trascendentales en su carrera. Después de haber jugado por nueve años en el futbol europeo, decidió volver al continente americano con el Houston Dynamo de la MLS. Su paso con el Atlético de Madrid fue destacado e, incluso, tras darse a conocer la noticia de su salida, el entrenador Diego Pablo Simeone lamentó no haberle brindado continuidad en los meses recientes.

Durante una conferencia de prensa previa a la disputa del encuentro liguero contra el Betis, el Cholo fue cuestionado sobre la salida de HH de su plantilla. En ese sentido, considerando el rendimiento que demostró durante la campaña en que fueron campeones así como en la actual, asumió la responsabilidad de no haberlo alineado con mayor frecuencia en el cuadro titular.

“Bueno, ya lo comentaba en algunas ocasiones anteriores que Herrera venía entrenando de una manera muy buena y el entrenador, que soy yo, no le daba los minutos que se merecía o que pedía. Jugaban otros futbolistas y son las elecciones que tenemos que tomar como entrenador”, declaró.

Héctor Herrera logró ser campeón con el Atlético de Madrid y brillar en las apariciones que llegó a concretar (Foto: Javier Barbancho/REUTERS)

Luego de haberse coronado con el Atlético de Madrid, Héctor Herrera comenzó a ser relegado de la alineación titular. No obstante, en las apariciones que tuvo logró demostrar “tranquilidad, personalidad, energía y fluidez” en la media cancha, según reconoció Simeone. Además, destacó su profesionalismo al mostrarse seguro de que su desempeño no disminuirá a pesar de saber que no continuará con la institución madrileña en el próximo torneo.

“Espero que siga de la misma manera y no tengo ninguna duda que no altera absolutamente nada esta decisión de cambiar de lugar en su carrera y le da mayor fortaleza a él con la tranquilidad de saber lo que tendrá en el futuro y terminar su carrera, en principio, en Europa con el Atlético de Madrid y como un caballero cual es”, declaró sobre la salida del originario de Baja California.

Fue el 2 de marzo de 2022 cuando el Houston Dynamo dio a conocer la noticia sobre el precontrato de Herrera con la institución hasta la temporada 2024, aunque podría extenderse un año más. El acuerdo contempla la integración del mexicano a partir del próximo verano en calidad de Jugador Designado. De esa forma, cuenta con la posibilidad de finalizar la temporada y gran parte de los compromisos deportivos del Atlético de Madrid.

Héctor Herrera se integrará al equipo de la MLS en el verano de 2022 (Foto: Instagram/@houstondynamo)

Con más de diez encuentros por disputar, los colchoneros marchan en la quinta posición de la tabla general de La Liga, con la cual asegurarían su estancia en la Europa League para 2022-23. Mientras tanto, en la Champions League aún pueden trascender a los cuartos de final en caso de vencer al Manchester United en la cancha del Old Trafford. Herrera tiene la posibilidad de participar en todos esos partidos.

Información en desarrollo*