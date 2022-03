Reino Unido prohibirá que boxeadores rusos y bielorrusos peleen en su territorio tras la invasión de Rusia a Ucrania

(Foto: Captura de pantalla/DAZN Boxing)

A través de un comunicado oficial, Reino Unido informó que los boxeadores de nacionalidad rusa y bielorrusa ya no serán bienvenidos en su territorio para participar en contiendas regidas por las organizaciones oficiales. Tras la invasión de las tropas enviadas por Vladimir Putin a Ucrania, los deportistas rusos reciben otro golpe.

“La Junta de Control de Boxeo Británico no permitirá que los boxeadores registrados o con licenciados por la Federación Rusa de Boxeo o la Federación Bielorrusa de Boxeo Profesional compitan en el Reino Unido bajo la jurisdicción de BBBofC, desde este momento”, fue el texto que el Secretario General de la BBBofC, Robert Smith, firmó en las últimas horas. Reino Unido es uno de los centros actuales del boxeo, teniendo en cuenta que alberga algunos de los combates estelares y cada fin de semana presenta carteleras de alto nivel

Son incontables las naciones que se unieron para repudiar la invasión de Rusia a Ucrania y, sin lugar a dudas, Gran Bretaña fue una de las primeras en tomar cartas en el asunto. Por caso, la Premier League (liga británica de fútbol) acaba de cancelar un contrato de televisión millonario con un socio ruso y además informó que hará una donación para el pueblo ucraniano. Las iniciativas en Reino Unido ganan cada vez más adeptos tras las fronteras de Europa y otros continentes, por lo que algunos temen que la pelea entre Canelo Álvarez y el ruso Dmitry Bivol pactada para el 7 de mayo en Estados Unidos también corra riesgo.

La semana pasada, la Asociación Internacional de Boxeo dirigida por el ruso Umar Kremlev acató las recomendaciones del COI (Comité Olímpico Internacional) al prohibir que los boxeadores y funcionarios de Rusia y Bielorrusia participen en todo tipo de competiciones oficiales luego de la declaración de guerra.

El ruso Dmitry Bivol, perjudicado por la determinación británica (Foto: Instagram/@bivol_d)

La IBA informó por medio de un comunicado: “Tras el incumplimiento de la Tregua Olímpica y las actividades militares contra Ucrania, se adopta la recomendación del COI con respecto a la participación en competición de boxeadores y oficiales (incluidos árbitros y jueces) pertenecientes a las Federaciones Nacionales de la IBA de Rusia o Bielorrusia. En consecuencia, no se les invitará ni se les permitirá participar en competiciones internacionales de boxeo”. La medida contó con el aval de Kremlev, quien fue secretario general de la Federación Rusa de Boxeo hasta ser electo presidente de la IBA en diciembre de 2020.

“La Junta también aprobó la cancelación de los eventos internacionales planeados en Rusia y Bielorrusia este año según la recomendación del COI. Estas decisiones se mantendrán bajo revisión constante”, se informó además. Kremlev está en una encrucijada, puesto que la IBA depende deportivamente del COI pero al mismo tiempo tiene como principal fuente de ingresos a la empresa energética estatal rusa Gazprom, que llegó de su mano. Es por esto que habrá algún tipo de excepción para los boxeadores que compitan de forma neutral amparados por casos de “poca antelación por razones organizativas o legales”.

El primer evento importante que las boxeadoras rusas y bielorrusas se perderán, será el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Estambul, que tendrá lugar entre el 6 y el 21 de mayo. Los hombres también se perderán el Campeonato de la Confederación Europea de Boxeo (EUBC), que tendrá lugar entre el 21 y el 31 de mayo en Ereván, Armenia.

Oleksandr Usyk en Londres tras su pelea ante Anthony Joshua el año pasado (Reuters/Andrew Couldridge)

En paralelo, el boxeador ucraniano y actual campeón de peso pesado de la AMB, FIB y OMB, Oleksandr Usyk, postergó su revancha con Anthony Joshua ya que se encuentra defendiendo a su país frente a la invasión de las tropas de Putin. En comunicación con la CNN, declaró: “Si quieren quitarme la vida, o la vida de mis allegados, tendré que hacerlo. No quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me van a matar, no tendré otra opción. Tal vez suene sentimental pero mi alma es del Señor y mi cuerpo y mi honor son de mi país, de mi familia. Así que no hay miedo, absolutamente ningún miedo. Solo hay desconcierto. ¿Cómo puede pasar esto en pleno siglo XXI? Realmente no sé cuándo volveré a subir al ring. Mi país y mi honor son más importantes para mí que un cinturón de campeón”.

SEGUIR LEYENDO: