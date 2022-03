Vitali Klitschko, el ex campeón mundial de boxeo que es alcalde de Kiev: “Prometí que si mi país me necesitaba, daría mi vida”

El ex campeón mundial de boxeo Vitali Klitschko es el alcalde de Kiev (Photo by Genya SAVILOV / AFP)

El ataque de las fuerzas de Rusia sobre el territorio de Ucrania desató una guerra y el principal objetivo del presidente Vladimir Putin pareciera ser tomar cuanto antes el control de Kiev, ciudad que tiene como alcalde al ex campeón mundial de boxeo Vitali Kitschko.

El ex pugilista, que tuvo una laureada carrera, en la que obtuvo 45 victorias -41 fueron por KO- en un total de 47 presentaciones-, fue elegido en el puesto en 2014; pero ante este difícil escenario decidió alistarse en el ejército para sumarse a la resistencia contra los embates rusos.

En diálogo con la cadena francesa BFMTV, el mandatario se refirió a la dura situación que vive su país, agradeció el apoyo del gobierno francés y sostuvo que esta lucha es “por la democracia en Europa”, ya que el plan de Putin es “reconstruir la URSS”.

“Me gustaría agradecer al gobierno francés por su apoyo. Putin quiere tomar Kiev para controlar el país. Todo nuestro país, a nivel político. Ucrania debe ser apoyada con ayuda humanitaria en este difícil período”, comenzó su relato el ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial del Boxeo. Y luego, añadió: “Estamos luchando por Ucrania, pero también estamos luchando por la democracia en Europa. Mucha gente nos pregunta por qué hay esta guerra. La razón es clara: Ucrania ha decidido convertirse en miembro de la Unión Europea mientras que Putin quiere reconstruir la URSS, el Imperio Ruso”.

En esa misma línea, develó que “Kiev es un puesto de avanzada” para las fuerzas militares invasoras. Y señaló: “Algunos están luchando cuando nunca pensaron que tomarían las armas. Conocí a médicos, actores y músicos que toman las armas. No quieren irse sino defender su ciudad. Los rusos no esperaban tanto apoyo de nuestros ciudadanos”.

Aunque sostuvo que “todavía tenemos electricidad, agua, calefacción. Algunas carreteras aún permiten salir de la ciudad”, advirtió que “las sirenas suenan veinte veces al día” y que “se están produciendo enfrentamientos importantes en las afueras de la ciudad, miles de personas han perdido la vida”.

En otro pasaje de la entrevista, el alcalde de Kiev pidió por la unidad de su pueblo. “No es ningún secreto que Kiev es el objetivo de Putin. Quiere controlar la capital. Por eso están tratando de rodear Kiev. Pero los soldados son buenos luchadores. Miles de personas han perdido la vida. No es fácil, pero defendemos a nuestras familias, nuestras casas. Sentimos mucho patriotismo. Quieren defender nuestra ciudad. Soy optimista. La ciudad no son solo edificios, también es su gente. La gente no quiere ser esclava”, remarcó.

“Prometí como soldado que si mi país necesitaba mi vida, daría mi vida por mi país. Y lo haré. Estoy aquí en casa y estoy listo para luchar por mi país con los ciudadanos ucranianos”, esbozó el ex peso pesado, quien informó que antes del conflicto bélico Kiev contaba con 3.5 millones de habitantes, cifra que se redujo a menos de 2 millones. “La mayoría de las mujeres y niños se han ido”, explicó.

Vitali Klitschko en su época como boxeador (Foto: AP)

