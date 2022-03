Así encaró Zague a Mikel Arriola por las nuevas reglas de seguridad en la Liga MX

(Foto: Cuartoscuro//Twitter/@LRZague)

La Liga MX determinó las sanciones a Querétaro y Atlas por el altercado en el Estadio Corregidora. Con ello, el presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola, presentó una serie de acciones que se emprenderán para reforzar la seguridad en todos los partidos próximos del campeonato.

Una de ellas consiste en la identificación de los grupos de animación, es decir que cada club deberá de llevar un proceso de credencialización para saber quiénes forman de su porra. Respecto al tema, Mikel Arriola habló en entrevista con el programa Los Protagonistas de TV Azteca y ahí fue cuestionado por Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague.

Durante la charla, el presidente de la liga reafirmó su postura ante las “barras” de la Liga MX y confío que el proceso de credencialización será el adecuado para vigilar y proteger al resto de los aficionados. Mientras estaba explicando su metodología para identificar posibles incitadores a la violencia, Zague lo interrumpió para recordarle los métodos falsos a los que accedería cualquier aficionado para contar con una credencial de la porra.

La Liga MX no permitirá porras visitantes en los estadios (Foto: Twitter/@FMF)

“Lo que creo la solución que tiene que ver con mucha implementación es que se abran las identidades de las personas que pertenecen a los grupos porque ahí inmediatamente los criminales se van a descartar”, apuntó Arriola Peñalosa.

A lo que Zague respondió:

“Perdón que te interrumpa pero ya se ha hecho varias veces, ‘vamos a identificarlos’, que carnet, carnet. Vivimos en un país, y hay que ser honestos, vas allá a Santo Domingo y te hacen una credencial falsa. Es muy complicado, ¿por qué no deshacer eso? y ya que los clubes no respalden esas barras porque no apoyan en nada”

El pasado sábado, se registró uno de los hechos más violentos que se han visto en el fútbol mexicano. Ilustración: Jovanni Pérez/Infobae

A lo largo del programa, Mikel Arriola enfatizó en las medidas que tendrán con los grupos de animación de los clubes de la Primera División de México. Recordó que el modelo no es originario del país y desde su integración ha causado una serie de conflictos en los recintos deportivos al grado de llegar a cometer delitos.

“Este modelo de las barras cuando vino a México se escudó en los grupos de animación, como dice Zague en los tradicionales, se escuda a partir del anonimato y desarrolla actividades muchas veces criminales. No estamos diciendo que todos son criminales, estamos diciendo que esto es un mecanismo para generar delitos”, explicó Mikel Arriola.

Además compartió con el panel de Los Protagonistas las acciones inmediatas para evitar trifulcas como la que ocurrió en la Querétaro. Para el presidente de la liga prohibir el ingreso de barras visitantes reducirá significativamente las riñas en los estadios.

Para el programa de "Los Protagonistas", Zague arremetió contra Mikel Arriola (Foto: Instagram/@lrzague)

“¿Qué hicimos en la asamblea? se prohíben, voy a llamarlos grupos de animación, las barras de los equipos visitantes, con eso ¿qué haces? desinflas mucho la presión de la violencia porque lo que tratas de evadir es que haya enfrentamientos equipo contra equipo, barra contra barra”, explicó.

¿Cuáles son las medidas para reducir trifulcas entre las barras de la Liga MX?

En primera instancia no se permitirá el ingreso de la porra visitante a otros estadios que no sean los suyos. A partir de este momento los clubes deberán de llevar a cabo un proceso de credencialización de sus fanáticos pertenecientes a grupos de animación; no se podrán registrar a menores de edad y no recibirán el apoyo de ningún club.

Para la temporada 2022-2023 será obligatorio la implementación del Fan ID de todos los aficionados que ingresen en la zona de grupos de animación local (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro.com)

Para la temporada 2022-2023 será obligatorio la implementación del Fan ID de todos los aficionados que ingresen en la zona de grupos de animación local, adicional a la credencialización obligatoria y a la implementación de sistemas de reconocimiento facial, para posteriormente implementarlo a todos los aficionados.

La zona destinada para grupos de animación local solo podrá recibir a los aficionados credencializados. Asimismo, el número de personas registradas deberá estar limitado conforme a las reglas emitidas por la LIGA MX.

SEGUIR LEYENDO: