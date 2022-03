La insólita revelación de un argentino ex compañero de Ronaldinho: “Pidió plata prestada porque no sabía usar los cajeros automáticos”

Ronaldinho jugó una temporada en el Querétaro de México

Emanuel Alejandro Villa es un futbolista argentino que si bien debutó en Huracán y tuvo breves pasos por Atlético Rafaela y Rosario Central, la mayor parte de su carrera la hizo en México. Atlas, Tecos, Cruz Azul, Club Universidad, Tigres, Querétaro y Celaya fueron los clubes aztecas por los que pasó. En el medio, disputó dos temporadas con el Derby County de Inglaterra.

Tito, como es popularmente conocido, cuenta entre los hitos de su carrera el haber jugado ni más ni menos que con Ronaldinho, uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, no fue su magia dentro de los campos de juego lo que lo sorprendió, sino una increíble situación que conoció cuando fueron compañeros en el Querétaro.

“Ronaldinho no sabía usar los cajeros automáticos”, contó Tito Villa en una increíble anécdota que reveló en diálogo con “Tiki Taka”.

Emmanuel Tito Villa, ex jugador de los Gallos Blancos de Querétaro (Foto: Twitter/aztecasaztecas1)

“Había salido su hermano de viaje a Estados Unidos. Él necesitaba 30 mil pesos, va con el contador y le dice: ‘Oye conta, no tendrás 30 mil pesos para prestarme, es que mi hermano salió de urgencia y no me dejó plata’. El contador le responde: ‘Pues sí Ronal, no tengo problema, pero si quieres te puedo llevar al banco, del cual eres la cara, y ahí tienes tu cuenta, puedes sacar lo que quieras’. Dinho le dice: ‘¿Yo puedo sacar?’”.

Ronaldinho jugó para el cuadro mexicano durante la temporada 2014-15. Luego, vendría su retiro definitivo del fútbol en el Fluminense (2015).

“Está chistosa la anécdota pero habla de una ignorancia importante. El tipo con 35 años no sabía que podía ir al banco y sacar su plata, o sea, siempre fue muy manejado por su hermano, era de ‘¿cuánto necesitas’, ‘1 millón de pesos’, ‘pues toma’. Ya de tarjeta de crédito ni le preguntamos, porque imagínate, no sabía lo que era un banco. Es una anécdota que me marcó con él”, reconoció Tito Villa.

Durante su estadía juntos, Villa y Ronaldinho llevaron a la final del fútbol mexicano a los Gallos Blancos, pero cayeron en el duelo decisivo ante el Santos Laguna.

