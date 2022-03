La aterradora fuga de un jugador de hockey de Ucrania: “Si tomabas el tren podías morir”

Eliezer Sherbatov jugador canadiense-israelí de los HC Maripol se enfrentó a la idea de morir en cualquier momento mientras escapaba de Ucrania tras la invasión rusa.

Un jugador de hockey sobre hielo canadiense-israelí describió su angustiosa huida de Ucrania escapando de la invasión rusa.

Eliezer Sherbatov juega para los HC Mariupol, un equipo perteneciente a la Liga de Hockey de Ucrania que el día de la invasión se encontraba en la región de Donetsk preparándose para un partido contra el Kramatorsk, cuando una bomba explotó afuera de su hotel.

“A las 5 am, estoy durmiendo y escucho: ‘¡Boom!’ Nunca escuchas un sonido tan fuerte”, dijo Sherbatov a TSN. “Y comienza a temblar, todo está temblando. Entonces, a un par de metros de distancia, comenzó la guerra”.

El jugador pensó que nunca volvería a ver a su familia pues tomar el tren para salir de Donetsk era arriesgar una posibilidad 50-50 de morir.

Sherbatov dijo que el entrenador del equipo convocó a una reunión en el desayuno, donde explicó: “Chicos, la guerra ha comenzado. Es desafortunado, pero les sugiero que se queden quietos como equipo. Pero si eligen irse, es su decisión’”.

Sherbatov dijo que él y el otro europeo-canadiense del equipo finalmente decidieron ir a la estación de tren local en Druzhkiva. El tren a Lviv, sin embargo, se retrasó dos días.

“Recibimos una llamada advirtiendo que estaban disparando a los trenes”, afirmó Sherbatov, agregando que la persona que se suponía que iba a ir a recogerlos les canceló por miedo a morir.

“Es una probabilidad de 50-50. Eso es lo que dijeron. Esa es una probabilidad de 50-50, (si) vas en el tren, (puedes) morir. Dime, ¿qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías? Te quedas, vas a un refugio antiaéreo y esperas que una persona no ponga una granada dentro del refugio antiaéreo. O tomas el tren y tienes una probabilidad de supervivencia del 50-50″, relató angustiado el jugador profesional.

Después de hablar con su padre y poner su confianza en Dios, Sherbatov decidió abordar el tren. Viajó hacia el noroeste a través de Kramatorsk y Kharkiv, luego hacia el oeste a través de Kiev, todos los cuales están bajo un fuerte asalto por parte del ejército ruso.

“Imagínese cómo me sentí en esas 24 horas. Llamé a este tren el Tren de la Muerte porque cada segundo, piensas que te van a disparar”, dijo. “Hay ejército en todas partes, simplemente no sabes cuál”.

Después de llegar a Lviv, Sherbatov fue ayudado por la embajada de Letonia y un equipo de voluntarios israelíes, quienes, según dijo, lo pusieron a cargo de un autobús de niños y ancianos que partían hacia Polonia. “Nadie en el consulado venía con nosotros porque tenían que esperar a otros”, dijo. “Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, ser responsable de 17 personas cuando se trata de una cuestión de vida o muerte”.

Eliezer Sherbatov contó que estaba en el hotel con su equipo preparándose para un partido cuando empezó el bombardeo a Donetsk

Al regresar a Canadá, Sherbatov se reunió con su familia. “Conocí a mi hijo por primera vez , de verdad pensé que nunca lo vería. Pensé que nunca vería a mi familia”, dijo. “Mi hija estaba durmiendo. La abracé y solo me quedé ahí, solo llorando y me quedé ahí. Cuando piensas que no vas a volver, nunca vas a ver a tus padres, lo único que quieres hacer ahora es estar con tu familia el resto de tu vida”.

La Liga de Hockey de Ucrania, donde Sherbatov jugaba en el HC Mariupol, ha suspendido todas sus operaciones debido a la invasión rusa. La KHL, la liga de hockey más grande fuera de la NHL de EEUU y Canadá, también se ha visto afectada por la guerra. La liga está dominada por clubes rusos, pero dos equipos no rusos, el Jokerit de Finlandia y el Dinamo Riga de Letonia, se retiraron debido a la guerra. Los otros equipos no rusos de la liga, Kunlun (China), Dinamo Minsk (Bielorrusia) y Barys Nur-Sultan (Kazajstán), aún no han comentado.

Mientras tanto, muchos de los destacados jugadores nacidos en occidente del KHL se han marchado o están intentando marcharse de Rusia. La semana pasada, Markus Granlund de Finlandia rompió su acuerdo con Salavat Yulaev Ufa justo cuando comenzaban los playoffs. Algunos norteamericanos también están cancelando sus contratos, incluido Shane Prince, quien firmó con el Lugano de la liga suiza el 1 de marzo, Geoff Platt y Nick Shore. A los jugadores de KHL se les paga en rublos y la moneda está cayendo; El periodista Chris Johnston ha informado que los agentes que operan en Rusia temen por la viabilidad a largo plazo de la liga.

El jugador decidió arriesgarse y salir del país ante la dramática situación desencadenada por la invasión rusa.

El portero de la liga KHL, Frans Tuohimaa, de Finlandia, quien derrotó a Rusia en el juego por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno hace menos de un mes, le dijo al periódico Yle Urheilu que trató de romper su acuerdo con Neftehimik Nizhnekamsk, pero se le negó el permiso. “Aquí no me siento inseguro, pero tengo mis valores y por cuestiones éticas me quiero ir. Se siente mal estar aquí”, dijo Tuohimaa. Dieciséis jugadores y cinco entrenadores de Finlandia permanecen en la KHL.

Hace unos días el jugador de hockey más famoso de Rusia, Alexander Ovechkin, conocido además por su gran apoyo a Putin, llamó la atención del mundo del deporte al pedir “no más guerra”, saliéndose de la narrativa rusa de “invasión militar especial”.

