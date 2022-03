El polémico gol de Gignac que pidió que se anulara: “Es una mancha en mi carrera”

Gignac se arrepintió del gol que le hizo a Veracruz en 2019 (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Desde que llegó a México en 2015, André-Pierre Gignac se convirtió en un referente de Tigres y se transformó en la máxima figura goleadora del club. El Bomboro ha protagonizado distintas controversias en la Liga MX, sin embargo, la más recordada es la que se vivió en el partido de Veracruz contra Tigres de 2019, juego en el que Gignac hizo un gol.

La anotación del delantero francés causó gran escándalo pues lo realizó mientras los Tiburones realizaban una protesta pacífica ante la directiva. A tres años del acontecimiento, el futbolista galo se mostró arrepentido de aquella acción y confesó cuáles fueron sus verdaderas intenciones.

Para el programa La última palabra de Fox Sports, André-Pierre aclaró la situación. En primera instancia explicó que lo único que quería hacer era botar el balón fuera de la cancha y mandarlo a la zona de la tribuna, sin embargo, no le salió y el esférico terminó clavado en le fondo de la red. Pero más tarde pidió que no se contara.

Gignac le pidió a la FMF que le anularan el gol contra Veracruz en 2019 (Foto: Instagram/@10apg)

“Hubo muchos mal entendidos. Al inicio era un minuto, después fueron tres minutos yo lo dije, y no voy a mentir, no tengo por qué mentir. Yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, pues a veces me salen las cosas como goles increíbles y esa vez pues sí entró, sí me arrepiento un poco”, confesó.

La protesta se realizó el 18 de octubre de 2019 cuando los jugadores de Veracruz dejaron correr los primeros cinco minutos sin jugar con la finalidad de exigir el pago que la directiva veracruzana les debía. La relevancia del hecho radicó en que se realizó en la cancha del Estadio Luis Pirata Fuentes y que el club estaba necesitado de puntos.

A pesar de que se conocía el contexto económico que atravesaba el Club Veracruz en aquel año, los futbolistas de Nuevo León sí tocaron el balón e iniciaron actividades en la cancha, fue el propio Gignac quien se encaminó al arco rival y realizó la anotación.

En 2019 el club Veracruz perdió su registro en la FMF (Foto: Twitter/@ClubTiburones)

Pero en la entrevista con Fox Sports aclaró que al término del partido se comunicó con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para pedirle a los directivos de la liga mexicana que no contaran la anotación a su favor y se anulara el gol.

“La verdad había pasado los tres minutos pero no quería meter el gol, yo les voy a decir la verdad, yo después de ese partido marqué a la Federación y les dije: ‘Quítenme el gol por favor’ y me dijeron que no se podía”

Las críticas que circularon en los días siguientes del juego atacaron directamente al delantero francés por su poca empatía con los Tiburones blancos. A pesar de los años, Gignac señaló que es un error que lo ha seguido en su estancia en México y lo calificó como “una mancha” en su carrera en la Liga MX, por lo que se mostró arrepentido del hecho.

André Pierre Gignac tiene una actitud explosiva en los partidos de fútbol (Foto: Twitter/ @El_Hincha12)

“Es una mancha en mi carrera aquí en México, no lo puedo negar y sí estoy un poco arrepentido”, sentenció el futbolista de 36 años.

Por último especificó que en aquel partido hubo diferentes confusiones, por lo que no supo cómo reaccionar y pidió que no se le recuerde únicamente por un error.

“Pero hubo muchos mal entendidos fueron minutos, la verdad fue un verdadero desma*** ese partido, la verdad. Hay que decir las cosas, perdón por mis palabras pero no quiero que me recuerden así; porque yo sé que soy un poco engorroso, un poco irritante en la cancha, pero es mi pasión, soy así, no me voy a cambiar”, compartió.

