Así defendió el Piojo Herrera a Javier Aguirre tras su salida de Monterrey

Fotografía de archivo donde aparece Miguel Herrera, entrenador de Tigres. EFE/Miguel Sierra

De cara a la Jornada 8 de la Liga MX, Miguel Herrera, entrenador de Tigres, compartió su opinión sobre la situación que está experimentando el otro club regio, Monterrey. A pesar de las diferencias y antagonismo entre ambas escuadras, el Piojo Herrera olvidó esa condición y salió en defensa de Javier Aguirre.

Luego de que Rayados despidiera al Vasco por la poca efectividad que mostró en el arranque del Grita México Clausura 2022 y el fracaso en el Mundial de Clubes de la FIFA, Herrera se solidarizó con el despido de su compañero de profesión y señaló que la labor de un entrenador es así.

Javier Aguirre salió de la institución albiazul en medio de reclamos y enojo por parte de la afición, por lo que el Piojo Herrera lamentó la situación que atravesó Aguirre. El Piojo se pronunció en contra de los reclamos del público pero aceptó que es parte del oficio de dirigir un club de la Liga MX

En conferencia de prensa, el estratega de la UANL externó su apoyo al Vasco por los comentarios negativos que recibió y aclaró que cualquier entrenador está expuesto a las exigencias de los fanáticos, incluso puso de ejemplo la responsabilidad que carga con Tigres cada que juega como local.

“La verdad es que sí (estoy) un poquito en desacuerdo con la reacción de la gente. Nuestra chamba es así. Somos un gremio de técnicos, acá va a haber 40 mil personas el día de mañana que vienen a checar tu chamba, y si no les gusta te la critican, te la abuchean”, argumentó Herrera.

Por otra parte, analizó la emoción que pudo haber experimentado el Vasco cuando fue cesado de la institución. El técnico regiomontano señaló que no es sencillo decir adiós a un club, en especial cuando es por bajo rendimiento, pero destacó que Aguirre podrá salir de esta situación.

“De repente incomoda, entendemos que nuestro trabajo es así, yo creo que seguramente Javier sí se fue muy dolido, es un momento difícil para el técnico cuando sales de una institución, pero es muy fuerte Javier”.

Además, el ex entrenador americanista también defendió la trayectoria del Vasco pues explicó que aunque no se hayan tenido los resultados esperados por parte de Rayados, no es pretexto para olvidar la larga experiencia que tiene como entrenador de fútbol profesional.

“Es un tipo muy bien preparado, muy fuerte, sabrá asimilar esto y seguramente regresará mucho más fuerte porque es un gran técnico, el que te haya ido mal en un lugar no quita la calidad de entrenador que es Javier”, compartió Miguel Herrera.





