Los especiales mensajes de despedida de los jugadores de Leeds a Bielsa: la dedicatoria más inesperada

Marcelo Bielsa se marcha de Leeds rodeado de afecto (REUTERS/Eddie Keogh/File Photo)

Luego de una nueva derrota del Leeds United, los dirigentes del club inglés despidieron al entrenador Marcelo Bielsa tras dos años y siete meses en la entidad. Si bien el Loco consiguió en 2019 el anhelado ascenso a la Premier League, los malos resultados de la presente temporada llevaron a su salida en el cargo. Sin embargo, el DT argentino dejó su sello en sus dirigidos y hasta en sus familiares, que le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales.

El Loco llevó de vuelta al Leeds a la Premier League luego de 16 años y en sus gestión sus números registran un global de tres torneos y medio en los que dirigió 170 partidos oficiales con 80 victorias, 33 empates y 57 derrotas. En 152 encuentros tuvo más la pelota que el rival. En esta temporada y la anterior fue uno de los cuatro equipos en la Premier League que promedia más del 50 por ciento de posesión cuando está en ventaja (Liverpool, City y Chelsea los otros tres). Pero, más allá de los números, se ganó el amor de un club y una ciudad entera que lo adoptó como ídolo.

Bielsa dejó su cargo luego de la caída de local 0-4 ante el Tottenham, de haber sufrido 20 goles en el mes de febrero, 60 en el presente ejercicio de la Premier League, rendimiento que lo comprometió en la tabla y lo dejó en el puesto 16º con 23 unidades, solo dos más que Burnley, el primero de los tres que hoy estaría perdiendo la categoría.

No obstante, el trato diario, largas charlas y un largo proceso iniciado a mediados de 2018, marcaron a jugadores que estuvieron bajo las órdenes de Marcelo. Luego de conocerse que ya no era más el DT, los futbolistas se pronunciaron con emotivas palabras. “Gracias, el hombre que cambió todo para todos”, escribió Patrick Bamford.

“Gracias Marcelo por todo lo que hiciste por mí. Vos viste en mí lo que yo nunca había visto. Me ayudaste a crecer como jugador pero lo más importante, como persona. Te deseo lo mejor en el próximo capítulo. Vamos Leeds, carajo”, puso Kalvin Phillips, que se basó en el histórico grito de Bielsa “Newell’s, carajo”, luego de ganar su primer título con La Lepra en el Torneo Apertura 1990, tras igualar 1-1 con San Lorenzo en cancha de Ferro. Aquella fue la primera experiencia del Loco como DT en Primera y con apenas 35 años. Su gratitud es profunda: de la mano del argentino, Phillips llegó a la selección inglesa.

Pero hubo uno que fue muy especial, tal vez el más sorprendente: el de la madre del juvenil Joe Gelhardt (19 años), que debutó de la mano de Bielsa. “Gracias Marcelo, le diste a mi hijo su sueño, por siempre agradecida”, destacó lynne Gelhardt.

“Uniste un club, una ciudad y a un equipo que no iba a ninguna parte. Estaré eternamente agradecido por todo lo que usted y su personal hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club de nuestra era. Gracias Marcelo”, afirmó Liam Cooper.

“Los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido. Ha sido todo un orgullo y un privilegio crecer a tu lado, míster. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro”, le dedicó el español Diego Llorente.

“Muchas gracias Marcelo, por todo”, manifestaron el brasileño Raphinha y el polaco Mateusz Klich. “Gracias Marcelo, por todo. En los últimos cuatro años me has ayudado a crecer como el jugador que soy hoy. Me enseñaste mucho y voy a estar agradecido por siempre”, sostuvo el belga Pascal Struijk. “Ha sido un honor trabajar con vos y con tu staff. Una leyenda real del club. Gracias”, expresó el dominicano Junior Firpo.

LOS POSTEOS PARA BIELSA

