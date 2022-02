El ruego de Andriy Shevchenko por la invasión de Rusia a Ucrania: “Mi familia está bajo ataque”

Andriy Shevchenko, gloria del fútbol ucraniano (Reuters)

Luego de los primeros ataques de Rusia a Ucrania que tienen en vilo al mundo, el ex futbolista Andriy Shevchenko se volcó a las redes sociales para manifestar su preocupación por lo que está viviendo él y su familia. El ex goleador, considerado como el mejor jugador de la historia de su país, abogó por la paz y señaló directamente al gobierno ruso como el responsable de lo que está sucediendo.

“En las primeras horas Rusia inició una guerra a gran escala. Mi gente y mi familia están bajo ataque. Ucrania y su población quieren paz e integridad territorial. Por favor, les pido que apoyen a nuestro país y llamen al gobierno ruso a detener su agresión y violación del derecho internacional. Sólo queremos paz. La guerra no es la respuesta”, escribió en su cuenta de Instagram.

El apellido del ex futbolista de 45 años ganador del Balón de Oro en 2004 fue tendencia en varios en Twitter durante la jornada de hoy ya que para los fanáticos del fútbol él es la primera referencia que surge al pensar en Ucrania.

El miércoles, antes del inicio de la invasión rusa, el ex futbolista del Milan campeón de la Champions League ya había dejado un mensaje al respecto: “¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad! ¡Este es nuestro activo más importante! Hoy es un momento difícil para todos nosotros. ¡Pero debemos unirnos! ¡En unidad venceremos! Gloria a Ucrania!”.

El posteo de Shevchenko

Shevchenko se retiró como profesional en 2012, luciendo la camiseta de Dinamo de Kiev, el club de sus amores y en donde había debutado en 1994, antes de aterrizar en el Milan. En 2016 asumió el reto de dirigir a la selección de su país, pero en 2021 dejó el cargo por los malos resultados: ganó 25 partidos, perdió 14 y empató 13. Su siguiente desafío fue al frente del Genoa, en donde estuvo apenas 11 compromisos antes de ser echado a finales de enero por haber triunfado en apenas una ocasión en 11 presentaciones.

El ex goleador nació en Dvirkivshchyna, una ciudad ubicada a a poco más de 200 kilómetros de la central nuclear de Chernobyl que explotó en 1986. Por ese entonces, él tenía nueve años y vivió muy de cerca las consecuencias del trágico hecho. “Todo me parecía normal. Yo tenía diez años. Me divertí como un loco jugando al fútbol en todas partes, haciendo cualquier deporte. Me llevaron a la academia de Dinamo de Kiev, sentí que estaba empezando a vivir un sueño. Luego explotó el reactor 4 y nos llevaron a todos”, relató en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera en mayo del año pasado.

Luego, continuó: “Cerraron las escuelas de inmediato. Llegaron autobuses de toda la URSS, cargaron a jóvenes de entre 6 y 15 años y se los llevaron. Me encontré solo en el mar de Azov, en el mar Negro, a 1.500 kilómetros de casa. Sin embargo, todavía hoy no siento angustia. Me sentí como en una película, viví esa experiencia como un viaje. Yo era un niño”.

Andriy Shevchenko jugó en el Milan entre 1999 y 2009 (Getty Images)

Él y su familia fueron instaladas en Kiev, actual capital de Ucrania, tras unos estudios médicos que descartasen altos niveles radioactivos. Allí se unió a la cantera del Dinamo en donde fue perfeccionando su técnica y encontró su puesto ideal.

En cuanto a títulos, Sheva sumó 12 trofeos en su país natal, dos en Inglaterra y cinco en Italia, uno de los cuales fue la Champions League 2003, que le ganó por penales a la Juventus en Old Trafford, tras igualar 0-0 en el tiempo suplementario. En 2004, el punta se hizo con el Balón de Oro al ser elegido como el mejor futbolista del mundo por la revista France Football, año en el que también integró el 11 ideal de la UEFA por haber sido el máximo artillero de la Serie A.

