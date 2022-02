Fórmula 1: anunciaron la fecha de estreno de la cuarta temporada de Drive To Survive que tendrá la batalla entre Verstappen y Hamilton por el título

Drive To Survive estrenará su cuarta temporada (netflix)

Si bien los monoplazas de Mercedes, Red Bull, Ferrari y el resto de las escuderías comenzarán a rodar a partir del 18 de marzo con la primera sesión de pruebas de cara al primer GP del año en Bahrein, la Fórmula 1 dará inicio siete días antes, cuando se estrene mundialmente la nueva temporada de Drive To Survive.

La plataforma de streaming estadounidense Netflix anunció que la cuarta entrega de la serie llegará a las pantallas chicas a partir del 11 de marzo, fecha en la que los fanáticos empezarán a vivir al máximo la competencia motora más importante del mundo.

Una temporada, la cuarta de este título, que promete ya que retratará desde adentro lo que se vivió durante todo el 2021. Si bien hasta el momento no hay un trailer oficial, seguramente el tema central sea la pelea por el título entre Lewis Hamilton y Max Verstappen.

La serie se centrará en la batalla entre Hamilton y Verstappen por el título (Reuters)

Drive To Survive salió a escena en 2018 y no paró de ganar fanáticos, no solo del mundo automovilístico, sino también de otras ramas que se interesaron a partir de la acción, el dramatismo y los guiones que propusieron los directores en cada entrega, mostrando el detrás de escena del Gran Circo.

A diferencia de las ediciones anteriores, está promete por demás ya que además de las historias particulares, la cuarta temporada se encargará de retratar al máximo la pelea por el título entre Lewis Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) la cual finalizó con la victoria del neerlandés en la última vuelta del último Gran Premio.

El único punto negativo es que, antes de saber que finalmente se alzaría con el título, Mad Max anunció públicamente que no iba a participar de esta temporada ya que consideró que los directores dramatizaron mucho las escenas y las transformaron para su conveniencia.

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar. Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero que sucedan hechos y cosas reales”, expresó el corredor de 24 años en una entrevista con la Agencia AP.

El último campeón de la Fórmula 1 no participará de la nueva entrega (Efe)

Aunque Verstappen dejó en claro que no participará, lo cierto es que sí se podrá verlo en pista luchando palmo a palmo con Lewis Hamilton por la corona. Otro de los aspectos que podría tocar la nueva entrega de Drive To Survive será la llegada de Carlos Sainz a Ferrari, la vuelta al circuito de Fernando Alonso con Alpine o la primera temporada de Mick Schumacher con Haas.

Si continúa con el mismo formato que viene presentando desde hace tres años, ésta nueva entrega contará con 10 capítulos de entre 30 y 40 minutos cada uno.

Cabe destacar que la F1 podría alcanzar en este 2022 los mil millones de fanáticos, gracias no solo a lo que muestran los pilotos en la pista sino también a lo que refleja éste tipo de documentales a través de las pantallas. Es que según la empresa de análisis en la industria deportiva Nielsen Sports, aseguró que series como ésta marcaron un aumento destacable del interés en F1 sobre todo en el sector entre los 16 y los 35 años. En cifras, la compañía informó que el interés por La Máxima creció un 20% el año pasado, capturando la atención de 73 millones de personas a nivel global.





