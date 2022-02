Luchador canadiense lanzó un emotivo mensaje dedicado a Arturo “El Rudo” Rivera

Arturo Rivera falleció a los 67 años (Foto: Instagram/@rivera.rudo)

La muerte de Arturo El Rudo Rivera conmocionó a toda la industria de la lucha libre en México, debido a que su talento como narrador marcó un antes y un después en la historia de los comentaristas de dicho deporte. Su inolvidable voz quedó grabada no sólo en las arenas mexicanas, sino también del extranjero.

Su destreza frente a los micrófonos traspasó fronteras, por lo que recibió un emotivo mensaje del luchador canadiense Christopher Keith Irvine, mejor conocido como Chris Jericho, quien enalteció su trabajo de Rivera.

“Lamento escuchar sobre el fallecimiento del legendario Locutor de Lucha @rivera.rudo... ¡una de las mejores voces de lucha libre de televisión de todos los tiempos! Esta fue tomada en el #WorldWrestlingPeaceFestival en Los Ángeles en 1996″, escribió el Chris Jericho a través de sus redes sociales.

El canadiense lamentó la muerte de "El Rudo" Rivera (Foto: Instagram/@chrisjerichofozzy)

El Rudo Rivera falleció la noche del 9 de febrero a los 67 años debido falla orgánica múltiple. La semana del 2 de febrero se dio a conocer la hospitalización del comentarista en el Hospital General de Zona Número 1 “Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desde entonces, no se dio a conocer mayor información acerca de su estado de salud.

Marisela Peña y Dorian Roldán, presidenta y director general de la compañía de lucha libre AAA, en la que participó muchos años como narrador para dejar inolvidables frases que dejaron marcada a toda una generación.

“Con gran tristeza en nuestros corazones lamentamos el sensible fallecimiento de Arturo El Rudo Rivera Su icónica voz fue parte de @luchalibreaaa desde su fundación, haciendo escuela en la crónica deportiva a nivel mundial. Descanse en paz”, compartió Peña en redes sociales.

Por su parte, Roldán redactó: “Sin duda alguna. Hoy la lucha libre mexicana pierde a su voz más carismática. Querido Rudo, descansa hasta dónde quiera que estés. Por fin, DOS GRANDES COMPADRES, se vuelven a ver de frente. Que junto con el Dr. Morales narren desde la Arena Celestial. DEP Rudo”.

El Rudo Rivera se dedicó la mayor parte de su vida a la narración, el apoyo y la divulgación del arte de la Lucha Libre en México, donde creó frases inmortales como: “Arriba los rudos, los rudos, los rudos y el Atlante”.

Chris Jericho también es cantante de una banda de heavy metal (Foto: Instagram/chrisjerichofozzy)

Chris Jericho es un luchador canadiense quien se catapultó al estrellato gracias a la longeva carrera que logró consolidar dentro de World Wrestling Entertainment (WWE), empresa de Vince McMahon. Sin embargo, su debut en las cadenas televisivas grande se dio en World Championship Wrestling (WCW) el 26 de agosto de 1996, luchando en el programa principal Nitro, donde peleó contra el británico Alex Wrigh.

Actualmente forma parte de la empresa All Elite Wrestling (AEW), liderada por el también luchador y ex miembro de WWE, Cody Rodes. En ella, Jericho ha construido un legado que no pudo conseguir en WWE. De hecho, en diversas ocasiones ha asegurado que AEW es la “mejor empresa de lucha libre del momento”. No obstante, Jericho luchó durante los primeros años de su carrera en México con el nombre Corazón de León.

Lejos de la lucha libre, el canadiense es vocalista de una banda heavy metal llamada Fozzy, su tema Judas cuenta con más de 54 millones de reproducciones de YouTube.

