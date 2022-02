El motivo por el que Bam Bam Zamorano dejó al Inter de Milán por llegar al América

Zamorano recuperó la alegría por jugar futbol con el América (Foto: Twitter/@History_America)

Iván Luis Zamorano Zamora es uno de los íconos más representativos en la historia del Club América, a pesar de que su paso únicamente duró tres años. En dicho periodo, el artillero chileno logró ganar un trofeo de liga con las Águilas, aunque en el ámbito personal logró recuperar un elemento que perdió en sus mejores años como futbolista europeo y que lo llevó a tomar la decisión de abandonar las filas del Internacional de Milán, en el balompié italiano.

Durante una entrevista para el programa “Misión Europa” de la empresa TUDN, el Bam Bam aseguró que en su paso por el equipo nerazzurri perdió la felicidad por jugar futbol. Además, debido a que entonces ya tenía 32 años de edad, se rehusó a que la falta de actividad con el equipo milanés lo condenara al retiro. En ese sentido, en medio de la desesperación, se dispuso a aceptar cualquier oferta aunque proviniera del continente americano.

“Mi corto circuito ocurrió cuando llegó el entrenador Marco Tardelli y perdí esa felicidad que tenía por jugar y tenía que recuperarla. Si no era en Europa, tenía que recuperarla en un país donde me sintiera cómodo. De ahí me llamó Fabián Estay, me dijo que había una posibilidad. Yo al principio pensé que esa posibilidad era muy lejana, pero terminé yendo a México y no me equivoqué. Recuperé mi esencia, la esencia de volver a ser feliz en una cancha de futbol”, contó.

Zamorano consolidó 12 años de carrera en Europa (Foto: EFE)

Y es que la decisión de jugar con las Águilas fue de vital relevancia para su carrera, pues implicó el final de 12 años en los que desfiló por el continente europeo. Su experiencia comenzó en la temporada de 1988-89 con el FC St. Gallen de Suiza, donde anotó 37 goles en 61 encuentros. Su tasa goleadora llamó la atención del Sevilla en la Liga de España, aunque tras dos temporadas y 23 dianas mudó su residencia a Madrid.

Con los merengues, Zamorano Zamora permaneció desde 1992 y hasta 1996, periodo en el que disputó 173 partidos y marcó en 101 ocasiones. De igual forma, se coronó con un título de liga, uno más en la Copa del Rey y una Supercopa de España. Con los logros obtenidos y a pesar de tener 29 años de edad, el Internacional de Milán decidió contratarlo y darle una nueva oportunidad en el viejo continente.

En el futbol italiano, Zamorano tuvo su peor racha goleadora en su carrera. A pesar de ser un elemento importante en más de 140 partidos, su cuota apenas registró 40 dianas. Su bajo rendimiento y la pérdida de protagonismo no mermó su intención de continuar en el futbol profesional. En medio de la desesperación por su situación, comenzó a considerar diferentes opciones.

El Bam Bam llegó a compartir el vestidor y terreno de juego con Cuauhtémoc Blanco (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

“Yo tenía 32 años y necesitaba un cambio radical en mi vida. Todos tenemos distintos momentos, distintas formas de ver las situaciones que uno está viviendo en Europa como para tomar estas decisiones y venir a jugar a una liga no tan exigente como Europa, pero sí a retomar un poco lo que es esa felicidad por jugar al futbol”, declaró a los micrófonos de TUDN.

El cambio en su carrera fue benéfico para sus aspiraciones personales, así como para el palmarés en Coapa. Gracias a sus goles y al esquema ofensivo que consolidó junto con Fabián Estay y Hugo Castillo, el América volvió a levantar un título liguero después de 13 años de sequía. Fue así que la novena estrella de Coapa lo impulsó a migrar a su país, donde pudo decirle adiós a las canchas cuando defendió los colores del Colo Colo.

