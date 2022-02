“Me siento mal”: Xavi explicó por qué decidió excluir a Dani Alves de la lista del Barcelona para la Europa League

Xavi Habló Sobre La Exclusión De Dani Alves De La Europa League

Después de un mercado de pases muy activo, el FC Barcelona de Xavi Hernández encara la parte final de la temporada con caras nuevas e intenciones de terminar la temporada de la mejor manera posible. Uno de los primeros refuerzos fue Dani Alves, quien volvió al Camp Nou con 38 años para aportar toda su experiencia en un vestuario joven. Luego se sumaron Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang, lo que obligó al DT a descartar a uno para la lista de la Europa League, donde solamente se podían inscribir tres jugadores nuevos.

Xavi decidió que el descartado fuera Alves y, en su última conferencia de prensa, explicó que dejar al lateral brasileño fuera de los inscritos en la competición europea le ha causado mucha incomodidad. “Me siento mal por la decisión”, comentó el entrenador culé.

Al profundizar sobre los motivos, Xavi reconoció que hubiera sido difícil cortar a cualquiera y que la elección de Dani Alves fue absolutamente táctica. “Tomara la decisión que tomara me sentiría así. Escogimos a Dani por la posición. Creemos que tenemos el lateral derecho mejor cubierto que la delantera. Es injusto para él”, agregó.

Xavi decidió dejar a Dani Alves afuera de la lista para la Europa League porque tiene cubierta su posición.

Seguramente no fue una noticia nada agradable para Dani Alves, quien es un futbolistas muy competitivo. No obstante, pese a que reconoció que no le gustó, ha asegurado que entendió a la perfección la decisión que tomó Xavi. Unas horas antes, en una entrevista a #Vamos, comentó que sabía que había varios candidatos para el lateral derecho.

“El entrenador sabe lo que pienso. Yo siempre estoy concentrado en intentar aportar lo máximo que pueda. Somos empleados. El club decide. Yo vine a ayudar, a sumar cosas, a traer un grado de competitividad y espíritu ganador. Si ayudar significa quedarme fuera, bienvenido sea. Son fases de la vida que uno tiene que aceptar. Me hubiera gustado estar dentro, pero infelizmente éramos cuatro jugadores para tres plazas. No me voy a contagiar de malas ondas. Voy a seguir intentando ayudar”, comentó.

Con sus nuevos jugadores, el FC Barcelona hará su próxima presentación a nivel europeo el próximo 17 de febrero en el partido de ida de los dieciseisavos de final ante el Napoli. Ha sumado algunas variantes en ofensiva y Xavi cree que el club hizo un “gran trabajo” en el mercado. “El club ha hecho un gran trabajo, tanto Mateu Alemany como Jordi Cruyff y el presidente. Las circunstancias no eran fáciles por el fair play y los fichajes hacen que el equipo salga reforzado. Estoy contento”, valoró.

SEGUIR LEYENDO: