Dani Alves reveló que habló con Lionel Messi: “Estaría muy bien que acabase su carrera en el Barcelona”

El jugador del FC Barcelona Dani Alves en una foto de archivo (EFE)

Dani Alves dialogó esta semana con Catalunya Radio e hizo un balance sobre su regreso al Barcelona en donde es dirigido por Xavi Hernández, su ex compañero. Además reveló que mantuvo un diálogo con Lionel Messi, ahora en el París Saint-Germain (PSG) y con quien coincidió en su primera etapa en el club.

El lateral brasileño fue consultado sobre la charla que mantuvo con el argentino: “Messi es el mejor de la historia del fútbol. Es extraño estar aquí y no verlo, no tenerlo en la banda. Ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor que aquí. Lo mismo que me dijo él cuando me fui. Estaría muy bien que acabase aquí su carrera”.

Es importante recordar que La Pulga tiene vínculo con el cuadro francés hasta junio de 2023, motivo por el cual un regreso al elenco culé debería postergarse hasta ese entonces. Pero, más allá del deseo de Alves, no existen negociaciones que sostengan que esto vaya a suceder.

A su vez, el ex jugador de la Juventus sostuvo que contratar futbolistas de su edad, 38 años, solo es garantía si se trata de grandes figuras: “Dudaría a no ser que se llame Dani Alves, Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Ibrahimovic, gente que no quiere que otros les digan cuándo han de retirarse”.

Dani Alves y Lionel Messi compartieron nueve temporadas en el Barcelona (Reuters)

Dani Alves es dirigido ahora por Xavi Hernández, su ex compañero y discípulo de Pep Guardiola. El brasileño fue cauto y pidió evitar las comparaciones entre ambos técnicos: “Xavi y Guardiola son el mismo estilo, no nos hemos de fijar en lo que consiguió uno y el que se encontró el otro. La gracia es buscar una revolución: Cruyff la hizo y Guardiola también”.

En este sentido, el futbolista que regresó hace apenas un par de meses al conjunto español pidió paciencia y recordó que el club está atravesando una transición: “Tardará uno o dos años, pero el desafío es volver al Barcelona que nos ha enamorado, el equipo que cambió la historia del fútbol y esta idea hay que ponerla en la cabeza de la gente que forma parte del club”.

Dani Alves se destacó en el Barcelona entre 2008 y 2017, etapa en la que ganó 23 títulos y se consagró como uno de los mejores laterales de la historia del fútbol mundial. Ahora, tras sus pasos por la Juventus, el PSG y San Pablo, ha regresado para ayudar al club a conseguir el nivel de juego que supo demostrar tiempo atrás cuando peleaba por la Champions League.

