Robert Lewandowski minimizó el Balón de Oro que ganó Messi: “Solo votan periodistas”

Lewandowski se quedó con el de la FIFA mientras que Messi se llevó el del France Football

Es una realidad que Robert Lewandowski es uno de los mejores futbolistas de la actualidad y tanto los números personales como los logros con el Bayern Múnich lo avalan. El delantero polaco compitió mano a mano con Lionel Messi por los dos premios individuales más importantes de la temporada: el Balón de Oro de la revista France Football y The Best. Aunque el primero en cuestión quedó en manos del argentino, el nacido en Varsovia se alegró por haberse adueñado del galardón que entrega la FIFA.

“He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro. He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. Profesionales y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones, porque ellos saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión. Tal vez en el ranking de prestigio el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece, porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”, reflexionó Robert en charla con la revista polaca Pilka Nozna.

Además, se detuvo a analizar la razón por la cual Lionel Messi no lo votó a la hora de seleccionar al mejor jugador de la temporada: “Yo sí le voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”.

En la gala del Balón de Oro, Robert se conformó con el premio al mejor delantero (Foto: Reuters)

Por otro lado, contó en primera persona cómo se tomó el haber quedado en el segundo lugar del Balón de Oro detrás de la Pulga. “No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí. Lo importante es disfrutar del juego y ayudar a mis compañeros a ganar”, explicó Lewandowski.

El goleador del Bayern Múnich tocó varios temas alrededor del crack rosarino y comparó su paso al París Saint Germain con los cambios de club que realizó Cristiano Ronaldo: “Para Messi, cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más abrumadora. Nunca ha jugado en un país que no sea España, nunca ha hablado otro idioma. Se encontró con una barrera de comunicación. Cristiano ha cambiado de club y de liga varias veces antes. La edad a la que cambias de equipo no es importante, las diferentes circunstancias son decisivas”.

Para cerrar, se detuvo a opinar sobre Erling Braut Haaland, delantero del Borussia Dortmund, y su competencia en la Bundesliga. “Es un tipo de jugador diferente a mí. Es fuerte, rápido, físico. Su juego se basa en eso. Tengo cualidades diferentes. El hecho de que alguien tenga un gran potencial no significa que se convertirá en una estrella durante muchos años. No me gusta comparar a un jugador de 33 años con uno de 21. Cada uno tiene su propio desarrollo. Pero, por supuesto, Haaland es un gran jugador y es un placer verlo”, concluyó.

