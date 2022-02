La pregunta sobre reglamento de fútbol en un programa de televisión que desconcertó a todos

Es muy inusual que un equipo marque un tiro libre en contra, pero el reglamento lo prevé (Reuters)

Siempre se aprende algo nuevo y esta semana le tocó a Bradley Walsh, un ex futbolista devenido en presentador de televisión. Es que el conductor de televisión quedó atónito durante la emisión del programa de preguntas y respuestas The Chase que se emite por ITV en Inglaterra. Allí, uno de los concursantes contestó correctamente una consigna sobre fútbol que ni siquiera él sabía.

La pregunta era sencilla: “En el fútbol, si un tiro libre directo termina en propia puerta, ¿qué consigue el equipo rival?”. Las opciones eran tres: un gol, un tiro libre indirecto o un tiro de esquina. Antes de que se revelara la opción correcta, Walsh señaló: “No tienes que ver fútbol para saber la respuesta. Si un tiro libre directo entra en la propia portería de tu equipo, entonces tiene que ser un gol, porque es un gol en propia meta”.

El problema, es que el ex jugador del Brentford, quien se retiró a los 22 años por una lesión en su tobillo, desconocía la regla que debe aplicarse en esos casos. Afortunadamente, el concursante sí acertó en su elección. “¿Has puesto una esquina? ¿Por qué has hecho eso? Tiene que ser un gol. Un gol es un gol”, insistió sorprendido Walsh, quien al ver que la opción C se pintaba de verde, se asombró: “No puedo creerlo”.

La reacción de Bradley Walsh tras ver la respuesta correcta

El ex futbolista, quien también trabajó cinco años como actor en la serie la Ley y el Orden, aprendió así una parte del reglamento que desconocía, al igual que varios de los más de 4 millones de televidentes que suelen ver su programa.

Es que la regla 13 de fútbol que habla de los tiros libres, señala claramente que “si de un tiro libre directo o indirecto el balón entra directamente en propia portería, se concederá un saque de esquina al equipo adversario”. Lo que ocurre es que es casi imposible que un futbolista patee contra su valla en una acción detenida, por lo que la mayoría de los aficionados e incluso de los futbolistas desconocen esta regla.

Lo increíble es que esto sucedió en España en febrero de 2019, durante un partido entre Atlético Levante UD y CF Badalona, por el grupo III de Segunda División B. Tras una falta favorable al equipo local, el defensor número 3, Raúl Prieto, puso en juego el balón con la intención de dárselo a su arquero, pero su compañero estaba parado fuera del arco, por lo que no llegó a tocar la pelota y ésta se introdujo en la portería.

Lo más increíble de esa acción fue que el árbitro convalidó el gol y ninguno de los jugadores del Atlético Levante protestó, por lo que todos desconocían la regla. Aunque, después de que las imágenes se virilizaran el juez indicó que él vio un roce del arquero con el esférico, antes de que cruzara la línea, pese a que es no pasó.

SEGUIR LEYENDO: