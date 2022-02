La feroz crítica del Coco Basile a la selección de Colombia tras el triunfo de Argentina: “El cagazo que tenía era impresionante”

Fuerte crítica de Alfio Basile al esquema del entrenador colombiano, Reinaldo Rueda, en el partido ante la Argentina.

Por su experiencia y su forma de hablar sin casete, como si estuviese en el café de su barrio, Alfio Basile suele dejar títulos cada vez que habla. En esta oportunidad fue lapidario con el esquema que dispuso el entrenador Reinaldo Rueda ante la selección argentina en el encuentro por las Eliminatorias en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció 1-0, estiró su invicto a 29 partidos y quedó a cuatro del récord que logró el Coco en su primer ciclo como DT de la Albiceleste entre 1991 y 1994.

Basile conoce muy bien al fútbol colombiano y de hecho su racha se cortó en las Eliminatorias de 1993 cuando cayó 2-1 en Barranquilla y 5-0 en Buenos Aires, ante el equipo cafetero que en esa época estuvo a cargo de Francisco Maturana, a quien el Coco elogió en una entrevista con el programa Los más grandes (Radio Cooperativa).

“A Argentina lo vi como siempre, superior al rival. Con este equipo que me defraudó... Pobre Pacho Maturana lo que debe pensar de este técnico nuevo. Cuando vi ayer a este muchacho (Rueda), cómo paró el equipo, con la necesidad de ganar. ¡Cómo paró el equipo! ¡El miedo! ¡Terror, como si jugara con terror! Nosotros en campo de ellos y justo la contra mía y de Pacho, ¿no? No lo puedo creer cómo jugó Colombia ¡El miedo que tenían! ¡Mamita! Ustedes ven solamente a la Argentina, yo veo a la Argentina y al rival. Argentina y Brasil son superiores a todos. Eso ya lo sabemos todos desde antes que empiece esto, la Eliminatoria, son superiores a todos. Pero el miedo, el cagazo que tenían ayer los tipos era impresionante”, sentenció.

Añadió que al equipo argentino “respeto no le tienen, miedo le tienen. Ayer no lo podía creer. No pasaban la mitad de la cancha (en referencia a los colombianos). Cuadrado (Juan Guillermo) que ataca permanentemente, un tipo que va y viene en la Juventus… Ayer era un equipo asustado desde el vestuario, ‘que no pase la mitad de la cancha’”.

Aunque Basile apuntó a la necesidad de medirse contra rivales europeos: “El mismo jugador al enfrentarse a esas figuras, ahí te das cuenta en el uno contra uno, aunque te toque perder, es preferible perder ahora y no en el Mundial. Nosotros somos un equipo moderno, a veces 4-3-3, a veces 4-5-1, a veces 3-5-2. Tiene todas las variantes este equipo porque tiene jugadores polifuncionales. No hay uno que haya fracasado. Más lo que tenías, una base de cuatro jugadores que siempre responden. Aparte los equipos saben que somo superiores”.

Agregó que “hay que competir con los mejores del mundo, hay que ir a Europa y jugar con cuatro o cinco potencias y sería bueno un par de partidos para compararnos. Pero no pensemos que somos campeones del mundo, tenemos buen equipo, cuerpo técnico, buenos jugadores, pero no nos agrandemos porque me acuerdo que Marcelito Bielsa hizo una campaña bárbara en las Eliminatorias y después lo que pasó, quedamos eliminados y quiere decir que no es tan fácil el Mundial. Yo escucho a periodistas por la tele que dicen ‘ya somos campeones mundiales’. Tranquilos. El fútbol no es tan fácil, por ahí en la época del Mundial le agarra un bajón al equipo o se lesiona algún jugador importante y no se dan un par de resultados y quedás afuera”.

Crítica de Alfio Basile al arquero de la selección argentina, Dibu Martínez.

En tanto que dejó en claro que no le gusta algunas actitudes del Emiliano “Dibu” Martínez: “Le empiezan a tomar bronca los rivales. Cuando vos sos cargador caes antipáticamente siempre. Como arquero no lo podemos discutir. Una vez sola le vi hacerse un gol y fue en la Premier. Es un tipo que siempre juega bien, tiene todo, anticipo… Pero cargar... Vos sabés que la gente siempre busca revancha y entre los jugadores se comentan todo; no tenés que cargar a nadie y más siendo superior. No sé qué dijo Nacho (González), que fue arquero mío en Racing. Entre paréntesis, agréguenme ahí que le hice patear once penales y metió los once”. González había dicho sobre Martínez que “se lo está comiendo de a poco el personaje, se está excediendo”.

El Coco afirmó que si fuese el DT de Argentina ya habría hablado con el Dibu: “Sí, sí. Creo que Scaloni también le habrá dicho algo ya, creo que sí. Este Scaloni no es ningún boludo, tiene muchos años de vestuario y sabe que los contrarios lo están esperando. Entonces cuando se tomen revancha y le quieran hacer algo mal a él, lo puede sentir el doble porque lo van a cargar los demás”.

Basile dirigió a Messi en la selección mayor entre 2006 y 2008 (NA)

Por otro lado, elogió a Lionel Messi y analizó su presente. “El equipo reemplaza el talento de Messi, que siempre fui defensor de él. Cuando yo lo dirigí en la primera práctica en Inglaterra les dio un baile a todos y tenía 18 años. Era impresionante. Pero ahora ya perdió un poquito de velocidad y erra goles que antes no erraba, en el partido del PSG contra el Niza, él antes no erraba esos goles, perdió unas décimas. Igual es un monstruo. Lo tiene que reemplazar el equipo porque nadie puede reemplazarlo. Yo entiendo las críticas de la gente con Dybala, que tiene característica de 7 u 8, tipo él (por Messi), arrancando como arranca Messi y después tiene libertad para juntarse con uno o dos toques en todos lados, pero, no podemos -pobrecito- compararlo a Dybala con Messi porque si no, no va a jugar nunca bien”.

Al ser consultado si Messi es más feliz en la selección argentina que en el PSG, respondió: “A mí también me da la sensación, nos damos cuenta enseguida. Aparte hace poco tiempo que está ahí, le agarraron un par de cosas, hasta COVID-19 le agarró. Él no está en su plenitud porque demora un segundo más que antes, pero estamos hablando del Barcelona que fue durante ocho años un equipazo impresionante en el mundo. Con los compañeros impresionantes que tenía. No están más los Iniesta. Por ejemplo, para mí Iniesta es un jugador extraordinario y ahora no se habla tanto de él porque se fue a jugar a Japón. Los mejores años de su vida los pasó en Barcelona. Su familia, sus hijos, él es catalán y seguro va a terminar viviendo ahí. Pero (Messi) perdió un poquito, porque lo conozco mucho de cuando jugaba en las prácticas. Igual es un crack y ayer, si estaba él, seguro se comía cuatro Colombia”.

MÁS FRASES DEL COCO BASILE

Rendimiento de la Selección. “Es positivo que la Selección no sea ‘Messidependiente’, pero yo prefiero verlo a él dentro de la cancha. Si ayer los colombianos veían en la planilla que jugaba Messi, se quedaban en el área grande”.

Sobre el invicto. “Nosotros tuvimos 33 partidos hasta el partido con Colombia. Yo quiero que gane siempre Argentina, no cuento los partidos. No sé por qué dicen ‘31 partidos’, ya me bajaron dos. Igual todos los récords se superan. Nosotros con Racing teníamos 39 partidos invictos hasta que Boca con Bianchi tuvo 40. Nos superó por uno y después perdió con Independiente”.

Mercado de pases en la Argentina. “Me gusta el mercado de pases y es un movimiento lindo porque parece que el fútbol acá está progresando. Me gusta lo de Cardona (Edwin) a Racing”.

Luis Vázquez o Darío Benedetto. “No me puedo meter porque sino estoy comprometiéndolo a Battaglia (Sebastián) con mi gusto personal. Él tiene que elegirlos porque está todos los días ahí y sabé quién puede entrar de entrada. El pibe Vázquez me gusta, es vivo, tiene mucho gol, cabecea bien y tiene cosas de juego bajo cuando pica bien en los espacios. Y Benedetto la rompió en Boca y cuando fue a Europa, seguro que no se aclimató, no se adaptó y vuelve acá. Eso lo tiene que elegir Battaglia. Eso de opinar de afuera... Salvo que veamos diez partidos”.

Exequiel Zeballos. “Tiene unas condiciones bárbaras, pero le dan demasiada manija porque los pibes a esa edad después van al café del barrio y saben de los cholulos que hay y le hacen creer que es Houseman (René). Es un gran jugador, pero recién arranca”.

Competencia con los equipos brasileños. “Podemos competir. Más los equipos que entran en Copa Libertadores. River tiene un cuadrazo. Si vos no sabés a quién poner en la selección argentina, poné a River con la camiseta argentina, que tiene un fútbol que nos gusta a todos, que les gana a todos”.

