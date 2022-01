Lionel Scaloni no confirmó el equipo para jugar con Colombia y advirtió: “Siempre habrá jugadores buenos que se quedarán afuera”

El entrenador albiceleste habló en la previa del partido

Argentina ya está clasificada al Mundial que se disputará en Qatar a partir de noviembre, pero el objetivo cumplido no representa ninguna relajación para el equipo que lidera Lionel Scaloni. El último compromiso frente a Chile en la altura de Calama fue una muestra de ello, aunque para el duelo con Colombia, la Albiceleste contará con ausencias sensibles como las de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes.

En este contexto, Lionel Scaloni brindó la habitual conferencia de prensa antes de partir hacia Córdoba, donde el representativo nacional se medirá con el urgido combinado cafetero, que en la actualidad se encuentra fuera de las plazas que entregan un lugar en la próxima Copa del Mundo. Una vez más, el estratega no confirmó a los once titulares, porque aún resta un entrenamiento que será decisivo para el armado del equipo.

Las frases de Lionel Scaloni

“A los cambios que tenemos que hacer por las sanciones, estamos esperando algunas evoluciones como los casos del Papu Gómez y Ocampos. Si se pueden recuperar, probablemente tendrán su lugar en el equipo. Mañana tomaremos una decisión”.

“Fue raro ver el partido de Chile por TV. Además, a veces las conexiones a veces fallaron y los mensajes y las llamadas no llegaban a tiempo. Creo que los muchachos que estuvieron a cargo hicieron un gran trabajo, al igual que los jugadores. No hubo diferencias entre los que entraron y salieron, porque todos tienen un compromiso muy grande”.

“Si vamos a jugar con dos delanteros, tal vez Paulo Dybala pueda ser el mediapunta y si jugamos con un delantero, puede ser el 9. Ningún jugador me basta con sus condiciones, porque en la Selección hay que rendir al máximo. No siempre están todos en el mismo nivel. Confiamos mucho en Paulo, por eso está en la convocatoria, pero después dependen de muchos factores quiénes son los once que salen a la cancha”.

“Guido Rodríguez es un ejemplo para todos sus compañeros. Él se puso a disposición antes del partido y es de admirar. Siempre está en contacto con el cuerpo técnico y siempre se ha mostrado disponible para estar. Seguramente tendrá la posibilidad de jugar. Por la cantidad de sanciones habrá muchos que tengan sus oportunidades, y como nosotros no nos casamos con nadie, cualquiera puede ganarse un lugar. Hoy, más allá del resultado, lo que nos interesa es el rendimiento colectivo”.

“En el segundo tiempo con Chile pudimos administrar mejor las contras. No hablo de la posesión, porque a veces el rival te somete. Creo que nos faltó claridad para generar más situaciones de gol. Y creo que con Colombia se pueda dar un partido parecido, por la necesidad de ganar que tienen. Probablemente nos dejen varios espacios por atacar con mucha gente”.

“En la Selección siempre va a quedar un jugador bueno afuera. Históricamente pasó eso. En años anteriores han quedado grandes jugadores afuera de los mundiales, porque la idea es buscar un equilibrio. Uno no puede poner 4 delanteros y descuidar el aspecto defensivo. Uno agradece el comportamiento de todos los jugadores, pero siempre vamos a priorizar el aspecto táctico y técnico. Ahora hay muchos futbolistas muy buenos que no están siendo convocados”.

“Con respecto al partido con Chile, nosotros debemos bajar los decibeles. Tenemos que dejar un poco de lado las especulaciones. No siempre las cosas son a propósito”.

“Que la gente mañana vaya a alentar a la Selección Argentina y no a insultar al rival. Basta de cantos de racismo y situaciones negativas”

“La muestra de compromiso del equipo es increíble. Ante las dificultades, deben redoblar esfuerzos y aportar su granito de arena para que el partido sea como el del otro día”.

“Más allá del resultado, que hoy para nosotros no es tan importante, necesitamos la respuesta de todos los jugadores, como viene pasando siempre. El equipo lo necesita”.

“Ángel (Di María) es un chico muy querido por todos y su aporte es muy importante para nosotros”.

