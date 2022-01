La increíble anécdota de Alexis Mac Allister que describe el fuerte liderazgo de Lionel Messi en la Selección

El jugador con pasado en Argentinos y Boca no pudo viajar a Chile por el resultado positivo que arrojó su PCR

“Anoche a última hora hemos tenido el resultado positivo de Alexis Mac Allister y no podrá viajar a Chile, del mismo modo que Emiliano Buendía, quien por ser contacto estrecho también se quedará aislado en Buenos Aires. Son días muy estresantes, en los que esperamos hasta último momento, pero hay que acatar las normas”. Las palabras de Lionel Scaloni significaron una profunda decepción en el ex volante de Boca y Argentinos que tenía el deseo de mostrarse en el compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas ante el combinado andino.

Sin embargo, la figura del Brighton And Hove de la Premier League aprovechó su estadía en Ezeiza para recordar el liderazgo de Lionel Messi, quien también estará ausente en el duelo ante La Roja por decisión del cuerpo técnico. En diálogo con The Athletic, el hijo del ex lateral izquierdo que dejó un gran recuerdo en el Xeneize y Racing recordó el día que conoció al astro rosarino. “Estaba rojo, completamente rojo. Ni siquiera lo quería saludar. Estaba realmente nervioso, incluso por conocer a uno de los mejores jugadores del mundo, pero fue fantástico”, explicó el mediocampista.

Más allá del sentimiento que le provocó estar cerca de La Pulga por primera vez, Alexis Mac Allister destacó la actitud que tuvo la leyenda que actualmente se destaca en el PSG de Francia cuando le tocó compartir el entrenamiento con él. “Recuerdo que todos me decían Colo (en referencia a su padre), pero a mí no me gusta mucho, entonces Messi se lo comentó a todos los compañeros. Él dijo: No le gusta que lo llamen Colo. ¡Así que no lo llamen más así!”.

El hecho ocurrió cuando el Mac Allister integraba el combinado nacional que debía afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio y Leo trabajaba con la Selección mayor de cara a unos compromisos internacionales.

Lamentablemente para el equipo liderado por el Bocha Batista, la estadía en la capital japonesa fue muy corta, dado que al igual que en la edición de Río 2016, Argentina regresó de forma prematura al no poder superar la fase de grupos, dado que se ubicó en el tercer lugar de su zona por detrás de España y Egipto.

El técnico argentino dio detalles de los protagonistas que no viajaron a Chile

El staff de la selección argentina se sometió a una serie de chequeos preventivos de COVID-19 y los resultados estarán recién mañana y allí se sabrá si hubo algún nuevo caso positivo como los que se identificaron en los controles del predio de Ezeiza como el caso de Alexis Mac Allister y su contacto estrecho, Emiliano Buendía. Sin embargo, la comitiva de la AFA entiende que todos los que pudieron viajar deberían tener resultados negativos.

Cabe recordar que el entrenador argentino, Lionel Scaloni, no podrá estar presente porque tuvo COVID-19 y si bien tiene el alta epidemiológica, el PCR le sigue dando positivo. De esta forma el equipo será conducido por Walter Samuel, Roberto Fabián Ayala y Diego Placente.

El encuentro ante los chilenos será a las 21.15 en el Estadio Zorros del Desierto donde el Cobreloa juega de local y tiene una capacidad para 13 mil espectadores. La federación chilena eligió jugar en Calama para intentar sacar provecho de los 2.260 metros de altura y del clima árido que hay en esa región del país.

