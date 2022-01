América vs Cruz Azul: el primer gol de Diego Valdés con las Águilas

El mediocampista chileno se estrenó como goleador de las Águilas del América en un encuentro amistoso contra Cruz Azul.

Aunque la Liga MX suspendió sus actividades con motivo de la fecha FIFA, las Águilas del América y La Máquina Celeste de la Cruz Azul pactaron un encuentro amistoso para no perder ritmo de cara a la jornada 4. En el encuentro realizado al interior de las instalaciones de Coapa, los azulcremas remontaron el marcador después de verse en desventaja. Además del buen desempeño, también destacó el debut goleador de Diego Valdés, el refuerzo y nuevo diez del equipo.

El jugador chileno fue el encargado de marcar el último gol del encuentro al minuto 77. Aunque su equipo ya ganaba el partido por dos goles a uno, los intentos ofensivos no cesaron y el América continuó acercándose al arco rival. En una de dichas ocasiones, la zaga de Cruz Azul logró rechazar un balón aéreo que estuvo a punto de recibir Federico Viñas.

Gracias a su oportuna ubicación, recibió el rebote en la esquina derecha del área grande resguardada por Jesús Corona. La presencia de los defensores celestes dificultó la posibilidad de enviar un centro al delantero uruguayo, por lo que Valdés optó por la jugada individual. Con un recorte hacia el centro pudo eludir la marca de su perseguidor más cercano. Con un segundo movimiento adelantó el balón y disparó hacia la portería con la parte interna del pie.

Diego Valdés podría debutar en la Jornada 4 del Grita México Clausura 2022 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

La trayectoria del balón se dirigió hacia el segundo palo de Chuy. Aunque el veterano arquero se lanzó y estiró lo más que pudo a centímetros del césped, no pudo evitar la caída de su marco. “¡Vamos, Diego!”, se escuchó gritar desde la banca del equipo local. Después de abrazarse con algunos compañeros de la cantera azulcrema, volvió al centro del campo entre el reconocimiento del cuerpo técnico.

El júbilo no siempre estuvo del lado de los americanistas. De hecho, fueron los celestes quienes se encargaron de abrir el marcador en Coapa. Al minuto 13, después de una rápida jugada contra el arco de Óscar Jiménez, Alejandro Mayorga logró superar a dos zagueros centrales e ingresó en soledad para enfrentar al arquero. Al definir con la parte interna, el guardameta alcanzó a desviar el balón con la mano derecha, no obstante, no fue suficiente para evitar que cruzara la línea de gol.

Minutos más tarde, el árbitro central marcó una pena máxima en favor de las Águilas. El encargado de cobrar fue Roger Martínez, quien engañó a Corona con un sutil disparo con la parte interna y emparejó las acciones. La igualdad prevaleció entre las dos instituciones, por lo que el marcador no volvió a moverse. Sin embargo, el panorama cambió cuando los jugadores volvieron del descanso de quince minutos.

Federico Viñas volvió a marcar gol en un partido amistoso con las Águilas; lleva un par en 2022 (Foto: José Méndez/EFE)

Con un esquema más ofensivo, los de Santiago Solari intentaron hacerse de la iniciativa en la creación del juego. En un contragolpe, Miguel Layún se dirigió desde la banda hacia el centro del campo, donde observó un movimiento de Federico Viñas y filtró la esférica antes de que Pablo Aguilar le despojara de ella. El uruguayo ingresó sin marca al área grande.

Después de extender el control del balón, superó el achique del arquero y metió el segundo gol de la mañana al minuto 55 del encuentro. Veinte minutos después llegó la anotación de Diego Valdés y las Águilas concretaron la voltereta en contra de sus rivales de la Ciudad de México. Aunque el resultado no es significativo para la estadística, sí es un aliciente para que Solari encare el torneo que apenas comienza.

Las dos instituciones volverán a la actividad oficial en la jornada 4. Las Águilas recibirán al Atlético de San Luis el sábado 5 de febrero y el entrenador argentino ya podrá contar con los cinco refuerzos en su plantilla. En tanto, Cruz Azul visitará al León dos días después, donde buscarán la suma de puntos para quedarse con el liderato del torneo.

