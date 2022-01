Quién es Sofía Álvarez, la mexicana que jugará con el Valencia de La Liga Española

Álvarez fue confirmada como nuevo refuerzo del Valencia Femenino de la Liga Iberdrola (Foto: Twitter/@VCF_Femenino)

La proyección de la Liga MX Femenil en el mundo ha aumentado notablemente en los últimos años. Tan es así, que ha comenzado a convertirse en un semillero de jugadoras con calidad suficiente para probar suerte en el futbol europeo. En buenas noticias para el balompié nacional, el Valencia de la Liga Iberdrola confirmó el fichaje de Sofía Álvarez, talentosa defensora que dio el salto desde los Gallos Blancos de Querétaro y se convertirá en la cuarta mexicana que dispute partidos en la temporada actual del circuito.

Por medio de sus redes sociales oficiales, las valencianistas documentaron la llegada de la futbolista queretana a tierras ibéricas. En un comunicado, notificaron que formará parte de la plantilla del equipo, al menos, hasta el 30 de junio de 2022. No obstante, en caso de que su rendimiento sea convincente, el vínculo entre el club y la jugadora podría extenderse por una temporada más.

Nacida en Querétaro, Álvarez Tostado Macin demostró interés y talento en el futbol desde muy temprana edad. Sus primeras experiencias en equipos las tuvo con una filial del Pachuca, aunque sus capacidades la encaminaron rumbo a la profesionalización. Fue así que se incorporó al representativo en la Liga MX Femenil de su estado natal para el torneo Apertura 2018. Desde entonces comenzó a consolidarse como una de las jugadoras con más participación.

Su vínculo con el Valencia durará, al menos, hasta el 30 de junio de 2022 con la posibilidad de extender el vínculo una temporada más (Foto: valenciacf.com)

Desde su incursión en el ámbito profesional con el Querétaro FC Femenil, logró disputar 105 partidos a lo largo de ocho torneos. Durante su trayectoria en el futbol mexicano también logró registrar 8 anotaciones. A pesar de ser defensora, cuenta con un historial impecable, toda vez que únicamente recibió un cartón de amonestación en su contra, así como ninguna expulsión.

A pesar de su salida al futbol europeo, todavía pudo disputar minutos en el Grita México Clausura 2022. Su última participación con el cuadro queretano fue el sábado 15 de enero, en un encuentro correspondiente a la jornada 2. En dicha ocasión, ocupó la posición de defensa central, en compañía de Alondra Camargo, pero su equipo cayó por dos goles a cero ante las Tuzas de Pachuca en el Estadio Corregidora.

El sábado 22 de enero la jugadora confirmó su salida de la institución que le brindó la oportunidad de convertirse en profesional. “Cierro el capítulo en el Club Querétaro, pero me llevo grandes momentos y me siento orgullosa de lo que hemos construido. Quiero que sepan que hoy son parte de mi historia (...) Me voy después de cumplir el sueño de jugar en mi ciudad, pero cumpliendo otro, que es representar a Querétaro a donde quiera que vaya”, se lee en su cuenta verificada de Instagram.

