La razón por la que Paco Villa se ausentaría de TUDN para el Jamaica vs México

Foto: Twitter/@Paco_Villa_

La polémica en torno a Francisco Villa y la televisora TUDN continúa creciendo. Paco Villa se convirtió en uno de los cronistas deportivos más destacados de la televisora y después de que se viera obligado a ofrecer disculpas por criticar al América, podría ausentarse para la cobertura de la Selección Mexicana.

Este 27 de enero el Tri enfrentará a Jamaica como parte de la fecha FIFA del Octagonal de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Qatar 2022; en México la transmisión del partido será exclusivo por TUDN y parte de los narradores principales del juego se contempló a Paco Villa, Enrique Bermúdez, Oswaldo Sánchez, Raúl Pérez, Rafael Márquez y Antonio de Valdés.

Pero a pocas horas de que se lleve a cabo el evento, se rumoró que Villa no participaría en la narración y estaría lejos de las oficinas de TUDN por un tiempo. En primera instancia se señaló a su problema con la televisora como factor principal para no narrar a la Selección Mexicana, sin embargo, fue el propio cronista quien dio detalles de su situación.

Foto: Twitter/@Paco_Villa_

Debido a un contagio por COVID-19 no estaría junto a sus compañeros de micrófonos en la cobertura exclusiva de la televisora. A través de Twitter redactó un mensaje en el que compartió con sus seguidores su diagnóstico, aunque no especificó si narrará o no al Tri, por su situación de salud y los protocolos para prevenir más contagios estaría en resguardo en su hogar y se ausentaría.

“Uno debe ser Optimista, no Positivo Invicto dos años, pero finalmente me tocó. PD: Éxito en tu regreso a narrar al Tri @Raul_Perez_Mi admiración total”

De inmediato su publicación alcanzó más de nueve mil “me gusta” y cientos de mensajes con palabras de aliento para su pronta recuperación. En el mismo mensaje, diferentes usuarios de la red le cuestionaron sobre la verdad ante su supuesta renuncia a TUDN. Y es que después de que Ignacio Suárez, colaborador de Récord, difundiera que Paco Villa renunciaría al canal, aumentó la controversia del tema.

Paco Villa enfermó de COVID-19 (Foto: Twitter/@Paco_Villa_)





*Información en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: