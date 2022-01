La polémica disculpa de Paco Villa y Perro Bermúdez por su crítica a Santiago Baños

Los comentaristas deportivos arremetieron contra el directivo de las Águilas del América por su dificultad para contratar un lateral por derecha (Video: Twitter/@AlexAlfaro48)

Horas después de que los comentaristas deportivos Enrique Bermúdez de la Serna y Francisco Villa arremetieran en contra de Santiago Baños, director deportivo de las Águilas del América, emitieron un polémico mensaje en sus redes sociales. Los dos miembros del equipo de TUDN dirigieron un texto donde aseguraron estar arrepentidos por las críticas emitidas en contra del directivo. Sin embargo, el contenido desató una nueva ola de críticas en contra del equipo de Coapa.

“Ofrezco una sincera disculpa al Club América, a su directiva y en especial a Santiago Baños, por las opiniones expresadas el día de ayer. Antes de dar nuestra opinión no le preguntamos al Club ni le dimos la oportunidad de dar su posición respecto a las necesidades de jugadores y las negociaciones que pueda estar llevando la directiva durante la ventana de contrataciones”, se lee tanto en la cuenta de @Paco_Villa_ como en la de @enriquebermudez.

Y es que la noche del viernes 21 de enero, durante la emisión del programa “Línea de 4″, producido por TUDN, el panel de comentaristas habló acerca de la dificultad que ha tenido el equipo de Coapa por contratar a un lateral por derecha. Entre las voces, las que más se hicieron notar fueron las de Paco Villa y Enrique Bermúdez, pues aseguraron que, al no concretar el movimiento, el directivo de las Águilas no está haciendo bien su trabajo.

Perro Bermúdez y Paco Villa se disculparon con Santiago Baños horas después de haberlo criticado (Foto: Instagram/@enriquebermudez_/Twitter@Paco_Villa_)

“Todo el mundo está contratando jugadores que terminan contrato y el América no puede (...) No funciona Baños ¿verdad? Me parece que no funciona Baños. ¿Funciona o no funciona baños? ¿Cómo te explicas que no llegue un volante por derecha? Lo quiere Solari y le hace falta ¿Es un capricho?”, aseguró Paco Villa.

Mientras tanto, el Perro Bermúdez opinó que “o no tienen lana o la directiva no funciona. Me queda muy claro. No conseguir un volante extremo es increíble (...) Yo estoy de acuerdo. Desde Renato el América no tiene un buen jugador en esa posición que explotaba y arrancaba y ponía servicios y era un verdadero demonio. Podrían, al menos, traer al hermano a Romario”.

Y es que el Club América ha sido uno de los equipos de los que más se han emitido rumores en el mercado de fichajes. Si bien no se confirmó el movimiento, desde hace algunas semanas trascendió el supuesto interés de la directiva por fichar a Paul Arriola, quien juega en la posición de volante lateral derecho en el DC United y cuyas cualidades le han permitido ser uno de los jugadores más determinantes en la Selección de los Estados Unidos.

Santiago Baños ha sido criticado por la afición debido a las contrataciones que ha consolidado para las Águilas del América (Foto: Instagram/@pasion.azulcrema12)

No obstante, el supuesto desacuerdo del equipo estadounidense con la directiva de Coapa habría ocasionado que la negociación finalizara sin que los mexicanos pudieran hacerse de los servicios del exjugador de los Xolos de Tijuana. Al tiempo, otro rumor tomó fuerza y es que fuentes aseguraron que el nuevo jugador en la mira de las Águilas era Juan Ferney Otero, mediocampista del Club Santos Laguna.

Ninguno de los equipos involucrados confirmó el interés. Sin embargo, la fuerza del rumor desató una ola de críticas en contra del director deportivo de las Águilas. Las redes sociales se volvieron a inundar con publicaciones donde resaltó el #FueraBaños. Incluso, en la llegada del autobús del equipo a las inmediaciones del Estadio Azteca, en horas previas al duelo contra Atlas, destacaron los gritos de inconformidad de los aficionados que exigieron la renuncia del funcionario.

A diez días de finalizar el periodo de registros en la Liga MX, el Club América ha reportado cuatro nuevas incorporaciones. Diego Valdés, Jonathan Dos Santos, así como Alejandro Zendejas habrían sido por la labor de Santiago Baños. En tanto, la influencia de Solari pudo haber sido mayor para el fichaje de Jorge Mére. Pese a ello, Villa finalizó el debate sobre el tema al afirmar que “como sea, de cuatro en la mesa, cuatro dijimos que Santiago Baños no está haciendo una buena labor con el América”.

