El controversial mensaje de Javier Alarcón por el caso de Paco Villa, TUDN y Santiago Baños

Fuera de las canchas de fútbol, los comentaristas deportivos volcaron la atención hacia ellos en la pausa del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. Francisco Paco Villa y Enrique Bermúdez de la Serna de TUDN, criticaron la gestión de Santiago Baños, presidente deportivo del club América, por la calidad de refuerzos que ha traído al equipo.

El tema siguió escalando en redes sociales hasta que se habló que Paco Villa renunciaría a TUDN. Uno de los ex colaboradores de Televisa Deportes manifestó su inconformidad con la decisión que tomaría Villa. Javier Alarcón, actual comentarista deportivo de Imagen TV, tomó postura respecto al caso de su colega de profesión.

A través de su cuenta oficial de Twitter ironizó la situación en la que se involucró el presidente deportivo de los azulcremas con la televisora deportiva. Para Alarcón, Paco Villa es más importante que la gestión de Baños con los de Coapa.

Javier Alarcón opinó sobre el caso de Paco Villa y Santiago Baños (Foto: Twitter/@Javier_Alarcon_)

“Le haría mucha más falta Paco Villa a TUDN que Santiago Baños al América”

De inmediato su opinión superó las 10 mil reacciones de “me gusta” y cientos de comentarios continuaron con el debate. Algunos internautas apoyaron la idea de Javier Alarcón e incluso se animaron a decir que les gustaría verlo en TV Azteca o en alguna emisora de paga.

Otros tantos tundieron a la televisora y a la escuadra americanista por no aceptar críticas de los analistas deportivos ya que es sabido que Televisa y América pertenecen al mismo empresario, Emilio Azcárraga, por lo que la afición consideró que el canal le da preferencias al club.

Los comentaristas deportivos arremetieron contra el directivo de las Águilas del América por su dificultad para contratar un lateral por derecha

Y es que, desde que Paco Villa y el Perro Bermúdez emitieron su disculpa pública en redes sociales horas después de tundir las decisiones de Santiago Baños con América, Javier Alarcón usó su espacio de YouTube para compartir su perspectiva de lo que estaba realizando la empresa televisiva al permitir que figuras del fútbol mexicano no acepten críticas.

Primero compartió su solidaridad con sus ex colegas por la crítica situación en la que se encontraban. Después pasó a calificar el suceso como algo “inédito” y lamentó que Paco Villa y el Perro Bermúdez no fueran respaldados por los directivos editoriales del canal.

“Es una situación inédita, extraña, no sé cuánto trabajo les haya costado a Paco y a Enrique tomar esta decisión porque evidentemente hubo alguien que les pidió que la hicieran pública, no sé si ellos sienten la disculpa, supongo que no; me parece una crítica fundamentada y que habla de la presión que hay en Coapa”, argumentó el analista deportivo.





