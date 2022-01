Rafael Nadal salió al cruce de Shapovalov después de las fuertes acusaciones que hizo en pleno partido

Rafael Nadal Le Respondió A Shapovalov En El Australian Open

No fue un partido cómodo el que tuvo que afrontar Rafael Nadal para llegar a las semifinales del Abierto de Australia. Principalmente, porque necesitó de cinco sets para vencer a Denis Shapovalov pero también porque su rival hizo duras acusaciones en medio del partido que terminó con victoria del español por 6-4, 6-3, 4-6, 3-6 y 6-3, se quejó ante el umpire por las pausas del ex número 1 del mundo.

En la rueda de prensa posterior al duelo de cuartos de final, Nadal no dudó en responder a un Shapovalov que lanzó un “son todos corruptos” en la cara del juez Carlos Bernardes durante el partido porque entendió que el jugador mallorquín malgastaba tiempo entre puntos y sets.

“Creo que se equivoca. Si no digo mal, en los últimos años hemos incrementado las medidas para que todo se más justo para todos. Honestamente, lo siento por él. Creo que jugó un gran partido, supongo que le cuesta aceptar una derrota como ésta”, dijo Nadal ante los micrófonos.

Denis Shapovalov se enojó y lanzó duras acusaciones en pleno duelo ante Rafael Nadal

Lejos de querer profundizar la polémica, Rafa dedicó palabras de aliento para el jugador canadiense de 22 años que comentó que no solamente tuvo jugar frente a Nadal sino que también contra el juez árbitro también “Le deseo lo mejor, creo que es joven y todos cometemos errores en nuestras carreras. Yo he cometido muchos errores cuando era más joven. Probablemente, él va a comprender después de pensarlo bien que no tuvo razón hoy.”

“Las reglas en la pista son iguales para todos. Los jueces cada vez tienen menos margen de equivocarse, como pasa con las bolas que cantan las máquinas. Los minutos que tenemos para ir al baño nos los van cantando. No hay que darle más importancia, yo no se lo tengo en cuenta porque sé que es un buen chico”, agregó el tenista español.

Por otra parte, Nadal explicó que sufrió un golpe de calor durante el tercer set un partido que le permitió clasificarse para las semifinales del Abierto de Australia por séptima vez en su carrera. “Se me ha cerrado el estómago y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración. Ha venido el doctor y me ha tomado la tensión y comprobado las constantes vitales. Cuando me ha dicho que estaba bien, me he quedado más tranquilo”, agregó el jugador balear de 35 años.

Rafael Nadal necesito ayuda médica por sintió malestar en medio de una fuerte ola de calor en Australia (Foto: REUTERS)

Su búsqueda por alcanzar los 21 títulos de Grand Slam para despegarse de Novak Djokovic y Roger Federer, ahora Nadal deberá enfrentar al vencedor del duelo entre el francés Gael Monfils (17) y el italiano Matteo Berrettini (7) en el último turno de la novena jornada de competición.

