Así tundió la afición de Chivas a Amaury Vergara por su participación en Shark Tank México

El club Guadalajara no vive sus mejores momentos, entre victorias escasas, no clasificar a liguilla en los últimos torneos, un entrenador con poca experiencia y sin fichajes de relevancia para el Grita México Clausura 2022, una nueva noticia azotó a la afición rojiblanca. Amaury Vergara, dueño de Chivas, fue presentado como nuevo integrante del programa de inversión Shark Tank México.

A través de redes sociales el reality show anunció quién será su “nuevo tiburón” para la próxima temporada y el hijo de Jorge Vergara imitará los pasos de su padre al participar en el programa de televisión. De inmediato empezaron a circular diferentes reacciones en torno al nuevo proyecto del propietario del Rebaño Sagrado.

La afición chivista fue la encargada de viralizar los reclamos en su contra pues argumentaron que Amaury debería invertir primero en el equipo de fútbol y después en otros negocios. Entre memes y exigencias, los seguidores de la escuadra tapatía reclamaron la ausencia de refuerzos para el Clausura 2022 de la Liga MX.

Hasta el momento únicamente se hicieron de los servicios de Roberto Alvarado, ex mediocampista de Cruz Azul, pero en consecuencia experimentó dos bajas: Uriel Antuna y Alejandro Mayorga salieron del club para convertirse en jugadores de La Máquina.

Desde entonces el conjunto rojiblanco no ha atraído nuevos jugadores a su equipo. A través de Twitter distintos fanáticos de la escuadra de Guadalajara respondieron la publicación de Shark Tank y evidenciaron su molestia con Amaury Vergara por las decisiones que ha tomado y que han afectado directamente a Chivas.

“No mam*n, no puede con chivas el hdsptm y quieren que invierta en otras cosas”, “El Junior no tiene para traernos refuerzos decentes y creen que va a tener para financiar sus proyectos mecos?” y “Que no le quiera meter dinero a chivas, por que literal no es importante como apoyar el talento mexicano... otra cosa”, fueron algunos de los reclamos que circularon.

Por otra parte, la afición puso en duda la capacidad de Amaury para manejar negocios empresariales y lo ejemplificaron con su gestión en El Rebaño desde junio de 2019, cuando tomó el mando del equipo después del fallecimiento de su padre.

“No puede contratar un jugador decente para su equipo, creen que va invertir?, por Dios” y “Con razón no reforzó al equipo, tenía que guardar un chivito para el programa, pero este no es tiburón no mamen, a lo mucho llega a Huachinango”, fueron otros comentarios que compartieron distintos usuarios de Twitter.

Cabe destacar que otros usuarios de la red social usaron el hashtag #ChivasNoEsParaCualquierDueño para expresar su descontento. La frase en contra del dueño del equipo jalisciense surgió a partir de que Amaury Vergara dijo que Chivas no era un equipo para cualquier futbolista, en consecuencia los fanáticos se manifestaron en redes sociales con ese hashtag.

Ahora con el anuncio de su participación en Shark Tank México volvió a viralizarse en redes: “Oye @Amauryvz, sabes cómo puedes obtener más dinero para invertir en compañías en tu programita ese? Vendiendo a Chivas #ChivasNoEsParaCualquierDueño!”, redactó un aficionado.

Amaury Vergara se ha visto envuelto en diferentes polémicas ya que en los últimos torneos, el Rebaño no ha podido clasificarse a la liguilla por la lucha del campeonato. Los hinchas del Rebaño culparon a Vergara y él aceptó la responsabilidad e incluso se disculpó con el público rojiblanco.

Después del despido de Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño tomó su lugar como nuevo director técnico del club, la decisión fue cuestionada por diferentes analistas deportivos y la misma afición. También, Vergara ratificó la dirección deportiva de Ricardo Peláez, otro personaje problemático en Guadalajara y que ha asumido las derrotas del equipo.

