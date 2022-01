Las duras acusaciones de la familia de Georgina Rodríguez: “Yo la crie y se olvidó de mí”

Georgina Rodríguez está en pareja con Cristiano Ronaldo hace casi cinco años (REUTERS/Jon Nazca/File Photo)

El próximo 27 de enero llegará a la plataforma Netflix la serie que sigue paso a paso la vida de Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Aunque el show aún no se ha estrenado, ya ha generado importantes repercusiones como las duras declaraciones que hizo parte de la familia de la modelo. El tío de la joven la acusa de haberse olvidado de los suyos tras conocer a CR7 y de ser una mujer “malvada”.

“Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, dijo Jesús Hernández, hermano de la madre de Georgina, al diario inglés The Sun.

El hombre asegura que él fue el encargado de criar a la modelo luego de que su padre, Jorge Rodríguez, un ex futbolista nacido en Argentina, fuera detenido y llevado a prisión por el delito de tráfico de cocaína en España. Sostiene, además, que luego de todos esos esfuerzos y sacrificios, ella de olvidó de él. “Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país”, detalló.

La joven, hija de padre argentino, transita las últimas semanas de un embarazo de mellizos (REUTERS/Yara Nardi)

Tras cumplir diez años de condena, el padre de la actual pareja de CR7, fue extraditado a la Argentina. Allí se quedó hasta que murió en 2019, a los 70 años, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. “Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tiene a las mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo diré”.

Lidia, la esposa de Jesús, agregó más datos sobre el presunto abandono que Georgina ha hecho de su familia y contó que, incluso, dejó de ver a su abuela, quien finalmente murió en 2019 a los 80 años sin conocer a Alana Martina, la niña que la modelo tuvo con el futbolista portugués. “Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas”, señaló la mujer.

Jesús y Lidia no son los únicos que tienen cosas para decir de Georgina. Patricia es la media hermana de la joven, fruto de un matrimonio anterior de Jorge Rodríguez. “Cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si le podía pedir a Cristiano que firmara una camiseta para mi pequeño y ella dijo que no, que no iba a molestarlo ya que él estaba en sus vacaciones”, reveló.

No es la primera vez que Patricia -quien reside en España- hace un reclamo público a su media hermana. Ya lo había hecho hace algunos años, luego de que el padre de ambas sufriera aquel ACV que lo hacía necesitar del permanente cuidado de una enfermera. “Me gustaría estar con él, pero no he podido verlo en los últimos siete años por el costo que implica viajar a Argentina. Me duele que Georgina haya ido a verlo tan solo una vez en todo este tiempo. Mi padre siempre dice que nos extraña”, dijo por aquel entonces.

La serie de Netflix sobre la vida de Georgina Rodríguez se estrenará el próximo 27 de enero

El vínculo con Jorge Rodríguez -y, sobre todo, su historial criminal- es algo de lo que Georgina prefiere no hablar públicamente. Una fuente cercana a la familia le ha dicho a The Sun que ve difícil que la joven haga referencia a este tema en el marco de la serie sobre su vida que está por estrenarse. Tampoco cree que vaya a hacer mención a la tensión que existe con los integrantes de su familia materna.

“Ella ha expresado públicamente el amor que siente por su hermana mayor, Ivana, pero la mayoría de sus fanáticos no saben nada sobre el resto de la familia. Seguro veremos lo que Georgina quiere que los fans vean, no la verdadera Georgina, con todos sus defectos”, agregó esta misma persona, cuya identidad ha sido mantenida en reserva.

Una vez que se estrene el show, es probable que surjan nuevas acusaciones y denuncias. Por el momento, ni Georgina ni sus abogados han respondido a estas duras declaraciones de parte de los familiares de la joven. La pareja de CR7, que transita las últimas semanas de un embarazo de mellizos, centra su energía en el lanzamiento de su show y en la crianza de su hija, Alana Martina, y de los tres pequeños que el futbolista del Manchester United tuvo antes de conocerla: Cristiano Ronaldo Jr., de 11 años, y los gemelos de cuatro años Eva y Mateo.